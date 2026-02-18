Chau a los borcegos. Foto: Pinterest

Para esta nueva temporada otoño-invierno 2026, los borcegos se despiden de los placares. La nueva moda para este año es un nuevo calzado que promete ser tendencia y pisar fuerte para todos los outfits, con un diseño moderno y estilizado sin negar comodidad.

Se trata de las botas biker de caña media, un calzado versátil, cómodo y que se puede utilizar en cualquier ocasión.

Botas biker, la nueva moda. Foto: imagen creada con Copilot.

Los detalles de las botas biker, el calzado que marca tendencia este 2026

Las botas biker tienen una suela más gruesa que los borcegos comunes, son de caña media hasta la rodilla y tienen detalles de metal como hebillas, cierres o tiras.

Además, es un calzado que estiliza más y se convierte en un básico que puede lucirse tanto de día como de noche.

Si bien aportan al look y lo transforman, las botas biker también suman puntos por ser versátiles y cómodas, perfectas para cualquier outfit fashionista.

Cómo utilizar las botas biker en los outfits

Faldas de jean, algodón o cualquier tipo de tela, combinándolas con medias gruesas para un mix de femenino y urbano.

Jeans rectos o skinny metidos dentro de las botas biker.

Vestidos y blazers para un outfit relajado y con mucha onda.

Pantalones de cuero o engomados.

Botas biker, la nueva moda. Foto: Pinterest.

Estilo, comodidad y versatilidad: las zapatillas Nike que vuelven a ser tendencia este 2026 y combinan con cualquier outfit

Las zapatillas Nike Cortez volvieron a ser tendencia este 2026 gracias a su aire retro que nunca pasa de moda, además de tener un clásico diseño urbano combinado con una paleta suave y llamativa a la vez.

El celeste pastel domina la escena, mientras que el swoosh en amarillo vibrante aporta contraste y personalidad. El resultado: un modelo versátil, fresco y perfecto para levantar cualquier outfit, ya sea para hombre o para mujer.

Nike Cortez, la nueva moda. Foto: Nike.

Inspirada en las siluetas deportivas de los años 70, esta zapatilla de perfil bajo y suela dentada es ideal para quienes buscan comodidad sin resignar estilo. Su estética retro la convierte en una aliada infalible tanto para looks relajados como para combinaciones más trendy.