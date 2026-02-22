Canal 26
Por Canal 26
domingo, 22 de febrero de 2026, 03:14
Cuáles son los signos que cumplirán sus sueños en septiembre
Cuáles son los signos que cumplirán sus sueños en septiembre Foto: Freepik

La numerología es una disciplina ancestral y simbólica que estudia las relaciones ocultas entre los números, las letras, los seres vivos y las energías del universo. Enterate cuál es tu número de la suerte este domingo 22 de febrero.

Buscá el número de tu signo y tenelo en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 22 de febrero de 2026

  • Aries: 5, 12, 24, 36
  • Tauro: 9, 17, 28, 41
  • Géminis: 3, 14, 22, 35
  • Cáncer: 7, 16, 29, 38
  • Leo: 1, 11, 23, 34
  • Virgo: 8, 15, 30, 42
  • Libra: 6, 18, 27, 39
  • Escorpio: 4, 13, 21, 40
  • Sagitario: 10, 19, 26, 37
  • Capricornio: 2, 20, 31, 43
  • Acuario: 14, 25, 32, 44
  • Piscis: 5, 16, 28, 33

Qué es la numerología y cómo calcular tu número del alma

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

También podría interesarte
Números de la suerte de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Números de la suerte de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Números de la suerte de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Números de la suerte de hoy viernes 20 de febrero de 2026

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Cómo calcular tu número de la suerte. Foto: Freepik.

Tabla pitagórica: el valor numérico de las letras

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.