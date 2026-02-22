Cuáles son los signos que cumplirán sus sueños en septiembre Foto: Freepik

La numerología es una disciplina ancestral y simbólica que estudia las relaciones ocultas entre los números, las letras, los seres vivos y las energías del universo. Enterate cuál es tu número de la suerte este domingo 22 de febrero.

Buscá el número de tu signo y tenelo en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 22 de febrero de 2026

Aries: 5, 12, 24, 36

Tauro: 9, 17, 28, 41

Géminis: 3, 14, 22, 35

Cáncer: 7, 16, 29, 38

Leo: 1, 11, 23, 34

Virgo: 8, 15, 30, 42

Libra: 6, 18, 27, 39

Escorpio: 4, 13, 21, 40

Sagitario: 10, 19, 26, 37

Capricornio: 2, 20, 31, 43

Acuario: 14, 25, 32, 44

Piscis: 5, 16, 28, 33

Qué es la numerología y cómo calcular tu número del alma

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Cómo calcular tu número de la suerte. Foto: Freepik.

Tabla pitagórica: el valor numérico de las letras

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.