Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Simbolismo, creencia o mito: cada vez más personas deciden encomendar su fortuna al indescifrable azar de la numerología. Nunca se sabe cuándo podemos necesitar de los números de la suerte, por lo que es mejor contar siempre con su favor.

Por esto, es fundamental conocer de antemano los números de la suerte y tenerlos presentes durante el día a día. Ya sea para acudir a ellos en busca de certezas, o como pequeñas señales diarias al costado del camino, nunca está de más prestar atención a lo que las energías tienen para decir.

Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, signo por signo

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Aries

3

11

28

Tauro

6

15

24

Géminis

5

14

23

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cáncer

2

20

29

Leo

9

12

18

Virgo

4

16

34

Libra

6

21

33

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Escorpio

9

18

27

Sagitario

7

12

30

Capricornio

8

17

26

Acuario

3

22

31

Piscis

2

13

25

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.

Cómo sacar tu número personal según la fecha de nacimiento

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Más allá del horóscopo, la numerología propone un enfoque simbólico que conecta cifras, identidad y ciclos vitales.

Esta disciplina sostiene que los números no son neutros: cada uno representa una energía particular que puede manifestarse en la vida cotidiana. A partir de esa idea, se analizan fechas, nombres y palabras.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para obtener el número personal según la fecha de nacimiento, se suman todos los dígitos hasta reducirlos a una sola cifra. Hay una excepción clara: cuando el resultado es 11, 22 o 33, se mantiene sin simplificar, ya que se trata de números maestros.

El nombre propio también tiene un valor numérico. Para calcularlo, se asigna un número a cada letra siguiendo un sistema tradicional que agrupa el abecedario del 1 al 9. Luego, se suman todos los valores y se reduce el total.