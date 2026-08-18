¿Cuál es el mejor alfajor del mundo en 2026?: el ganador es argentino y nació en Catamarca

Alfajores. Foto: Ecos de tandil

Los alfajores forman parte sin dudas de la identidad argentina y, en sus distintas versiones, conquistan los mejores paladares alrededor del mundo. Esta golosina clásica también pasó a convertirse en un producto de autor, con recetas que incorporan ingredientes regionales y combinaciones cada vez más originales.

Además, pone alta a la bandera celeste y blanca, ya que una receta de Catamarca consiguió quedarse con el máximo reconocimiento de la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2026. Se trata de El Rodeo, un emprendimiento que logró imponerse entre más de 420 muestras nacionales e internacionales.

El certamen reunió productos muy diferentes entre sí y contó con una evaluación a ciegas por parte de un jurado especializado. Además del premio principal, se entregaron reconocimientos en numerosas categorías vinculadas con el sabor, la textura, las coberturas y los rellenos.

Alfajor El Rodeo, el mejor del mundo en 2026 Foto: Instagram

Cómo es el alfajor de Catamarca elegido como el mejor del mundo

La propuesta de El Rodeo se aleja de la fórmula más tradicional y apuesta por una combinación de ingredientes que tiene como protagonista al dulce de higo. El alfajor está elaborado con tapas de vainilla, coco en escamas, trozos de nuez y dulce de leche. Todo el conjunto está unido por el dulce de higo y terminado con una fina cobertura de baño glasé.

La combinación reúne sabores dulces y frutales con el aporte de los frutos secos. El coco, por su parte, suma textura y un perfil particular a las tapas.

El mismo producto también consiguió el Oro en la categoría Mejor Relleno de Fruta, una distinción que volvió a poner en valor su composición. En ese rubro, quedó por encima de propuestas de Alfajores del Mar y Ñandé Alfajores Correntinos, que obtuvieron plata y bronce respectivamente.

Alfajor El Rodeo, el mejor del mundo en 2026 Foto: Instagram

Qué otros alfajores fueron premiados en el Mundial del Alfajor 2026

El campeonato no tuvo un único ganador. A lo largo de la competencia se reconocieron distintas especialidades, desde alfajores con chocolate hasta versiones de maicena, propuestas saludables y creaciones de autor.

En la categoría Mejor Cobertura de Chocolate Negro, el oro fue para Señor Alfajor, mientras que Bragi Chocolates obtuvo la plata y Tatakua Alfajores se quedó con el bronce.

Alfajor El Rodeo, el mejor del mundo en 2026 Foto: Instagram

Entre los alfajores de chocolate blanco, el primer puesto fue para Entre Dos Alfajores Premium. También hubo reconocimientos para elaboraciones con pistacho, frambuesa, frutos secos, cítricos, vinos y otros ingredientes poco habituales en las versiones tradicionales.

La competencia también distinguió al mejor alfajor de maicena, al mejor alfajor saludable, al mejor alfajor de tres capas, al mejor alfajor simple y al mejor alfajor de autor, entre otras categorías.

El resultado vuelve a mostrar hasta qué punto se amplió el universo de esta golosina. Ya no se trata solamente de elegir entre chocolate, dulce de leche o maicena: las recetas regionales y de autor encontraron un lugar propio en una competencia que reúne a productores argentinos e internacionales.