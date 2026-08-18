Tres sabores, una nueva estética y mucho relleno: así es la galletita que revoluciona el mercado

Sinfonía amplía su presencia en el mercado de galletitas con el lanzamiento de una nueva línea de productos rellenos. Foto: prensa Sinfonía

Sinfonía amplía su presencia en el mercado de galletitas con el lanzamiento de una nueva línea de productos rellenos, que combina tres variedades, una estética renovada y una estrategia de exhibición pensada para ganar protagonismo en los puntos de venta.

La propuesta se presenta en paquetes de 110 gramos y está disponible en los sabores Chocolate, Frutilla y Chocolate Blanco. Este último se destaca como una alternativa menos habitual dentro de la categoría y busca sumar una opción diferente frente a las variedades más tradicionales.

Galletitas rellenas de la marca Sinfonía. Foto: prensa Sinfonía

La línea fue desarrollada con foco en un público de entre 8 y 18 años, con una identidad visual descontracturada y juvenil. Los envases incorporan grafitis, contrastes en blanco y negro, tipografías manuscritas y distintos recursos gráficos que apuntan a generar impacto y facilitar la identificación del producto en góndolas y mostradores.

“Las galletitas rellenas tienen un peso muy importante dentro del mercado. Con esta propuesta buscamos impulsar el crecimiento de Sinfonía en el segmento, sumar una alternativa diferente y acompañar las preferencias de un público joven que valora especialmente el sabor y la cantidad de relleno”, señaló Melisa González, gerenta de Marketing de Gaona.

Galletitas rellenas de la marca Sinfonía. Foto: prensa Sinfonía

Uno de los principales diferenciales de la nueva línea está en la cantidad de relleno, pensada para que su presencia se perciba en cada mordida. A su vez, la incorporación del sabor Chocolate Blanco amplía la oferta y busca captar a consumidores que buscan opciones diferentes dentro de una categoría competitiva.

Desde la marca también señalaron que las galletitas fueron pensadas para distintas ocasiones de consumo, desde desayunos y meriendas hasta recreos, pausas durante el estudio y momentos para compartir con familiares y amigos.

Galletitas rellenas de la marca Sinfonía. Foto: prensa Sinfonía

“El Chocolate Blanco es una de las principales innovaciones de esta propuesta. Buscamos incorporar un sabor diferente dentro de una categoría muy competitiva, sin perder de vista aquello que más valoran quienes eligen este tipo de galletitas: una cantidad de relleno que realmente se perciba”, explicaron desde Gaona.

Una estrategia de la marca para ganar visibilidad

El lanzamiento también contempla una estrategia específica para reforzar la presencia de Sinfonía Rellenas en los canales de comercialización. Para eso, la compañía desarrolló exhibidores de mostrador y bandejas especiales para góndola, destinados a destacar las tres variedades en espacios de alta circulación.

Estos materiales buscan facilitar la identificación de la línea y comunicar de manera rápida sus principales atributos, tanto en supermercados y autoservicios como en mayoristas, kioscos, comercios de cercanía y estaciones de servicio.

Galletitas rellenas de la marca Sinfonía. Foto: prensa Sinfonía

Sinfonía Rellenas estará disponible en puntos de venta de todo el país. Con el lanzamiento, la marca busca fortalecer su participación en el segmento de galletitas rellenas a partir de una propuesta que combina variedad de sabores, innovación, una identidad visual orientada al público joven y una mayor presencia en los espacios de exhibición.