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Sin entrar en obra: cómo hacer que una casa pequeña parezca más grande con pequeños cambios decorativos

Con algunos trucos de decoración y poco dinero, es posible lograr que los ambientes se vean más grandes, luminosos y funcionales. La clave está en saber qué necesita nuestra casa sin cambiar demasiado los muebles.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo decorar las casas pequeñas
Cómo decorar las casas pequeñas Foto: Pinterest
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Las viviendas pequeñas se convierten cada vez en una tendencia más común en las grandes ciudades. Ahora, las personas viven en monoambientes o departamentos pequeños que, en pocos metros cuadrados, se debe encontrar el equilibrio entre decorar con estilo y mantener el minimalismo. Por el crecimiento de esta tendencia, los especialistas en interiorismo aseguran que existen numerosos recursos capaces de transformar visualmente cualquier ambiente sin necesidad de realizar obras.

Según explican los diseñadores de interior, la percepción del espacio está estrechamente relacionada con factores como la iluminación, los colores, la distribución de los muebles y los elementos decorativos. Por eso, pequeños cambios estratégicos pueden generar una sensación de amplitud mucho mayor de la que realmente tiene una habitación.

Cómo decorar las casas pequeñas Foto: Pinterest

Desde elegir correctamente los tonos de las paredes, hasta aprovechar la luz natural y poner los muebles correctos en su lugar, hay soluciones simples y económicas que pueden ayudar a que una casa pequeña se vea más grande y moderna.

La calve para agrandar los espacios: apostar por colores claros y neutros

Uno de los consejos más repetidos por los diseñadores de interiores es utilizar colores claros en paredes, techos y muebles principales. Los tonos blancos, beige, gris suave y arena reflejan mejor la luz y generan una sensación visual de amplitud.

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Además, mantener una misma paleta cromática en diferentes ambientes ayuda a crear continuidad visual, evitando cortes bruscos que pueden hacer que los espacios parezcan más reducidos.

Cómo decorar las casas pequeñas Foto: Pinterest

Otra de las claves importantes es aprovechar la luz natural, ya que la iluminación es clave para que cualquier ambiente luzca más amplio. Cuanta más luz natural ingrese a una habitación, mayor será la sensación de espacio. Para potenciar este efecto, los expertos recomiendan utilizar cortinas livianas, en colores claros y tejidos translúcidos. También aconsejan evitar muebles altos que bloqueen ventanas o balcones.

Cuando la luz natural no es suficiente, una combinación de lámparas de techo, luces indirectas y puntos de iluminación estratégicos puede ayudar a crear profundidad y mejorar la percepción del espacio.

Incorporar espejos para multiplicar la amplitud: el must have de las casas pequeñas

Los espejos son uno de los recursos decorativos más efectivos para agrandar visualmente una habitación. Al reflejar la luz y el entorno, generan una sensación de profundidad que hace que los ambientes parezcan más extensos.

Ubicarlos frente a una ventana o cerca de una fuente de luz permite potenciar aún más este efecto. Los modelos de gran tamaño suelen ser los más recomendados para livings, comedores y dormitorios pequeños.

Cómo decorar las casas pequeñas Foto: Pinterest

Por otro lado, el error más frecuente en espacios reducidos es utilizar muebles demasiado grandes que, aunque resultan atractivos, lo cierto es que sacan mucho espacio y crea un efecto “amontonado”. La recomendación será siempre de muebles simples, con materiales livianos y en lo posible, claros.

La tendencia actual apunta a los muebles multifunción: mesas extensibles, camas con espacio de guardado, sofás compactos y estanterías modulares que permiten aprovechar cada metro cuadrado de manera inteligente.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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