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Uñas rosa Y2K: la tendencia del invierno 2026 que rejuvenece las manos y combina con todo

Inspirada en la estética de los 2000, este color llega con fuerza este año, gracias a su tono delicado, versátil y favorecedor.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Manicura rosa
Manicura rosa Foto: Pinterest
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Las tendencias de belleza cambian cada temporada y este invierno 2026, una de las más destacadas llega directamente desde los 2000 para quedarse. Se trata de las uñas rosa Y2K, inspiradas en las divas de los 90, vuelven a ocupar un lugar central en los salones de manicura y en las redes sociales.

Esta tendencia tiene como protagonista a un rosa suave y sofisticado que se aleja de los tonos intensos o llamativos para apostar por una imagen más fresca, elegante y natural. Su principal atractivo es que logra aportar luminosidad a las manos y crear un efecto visual que las hace lucir más cuidadas y rejuvenecidas.

Manicura rosa Foto: Pinterest

Además de ser super elegante, este color combina con cualquier estilo, desde looks informales para el día a día hasta propuestas más refinadas para eventos o reuniones especiales, lo que explica su creciente popularidad.

La tendencia Y2K hace referencia a la estética que marcó el cambio de milenio y que actualmente vive un fuerte regreso en la moda y la belleza. En el caso de las uñas, se traduce en tonos rosados suaves con matices fríos, brillantes y delicados.

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A diferencia de los rosas tradicionales, esta versión busca un acabado más moderno y sutil. Puede llevarse en tonos translúcidos, lechosos o ligeramente brillantes, adaptándose a distintos largos y formas de uñas.

Manicura rosa Foto: Pinterest

Uñas dosmileras: por qué rejuvenecen visualmente las manos

Uno de los motivos por los que esta tendencia gana cada vez más adeptas es su capacidad para suavizar la apariencia de las manos. Los tonos rosados claros aportan luminosidad y generan un efecto visual que ayuda a disimular pequeñas imperfecciones.

Además, al tratarse de un color cercano al tono natural de la piel, ofrece una imagen fresca y armoniosa, muy diferente a los esmaltes oscuros que suelen endurecer las facciones de las manos.

Las especialistas en manicura destacan que este tipo de colores aporta elegancia sin llamar excesivamente la atención, una característica especialmente valorada por quienes buscan una estética refinada y atemporal.

Manicura rosa Foto: Pinterest

Las uñas rosa Y2K pueden adaptarse a diferentes estilos. Una de las opciones más populares es el acabado brillante tipo gloss, que potencia el aspecto saludable de las uñas. También se llevan las versiones nacaradas y los efectos perlados, ideales para quienes buscan un toque extra de sofisticación sin perder la esencia minimalista de la tendencia.

En cuanto a las formas de la manicura, predominan las uñas cortas o medianas con terminaciones redondeadas o almendradas, que contribuyen a un resultado natural y elegante. Mientras los tonos bordó, negro o chocolate siguen siendo clásicos del invierno, el rosa Y2K aparece como una alternativa más fresca y luminosa que aporta un aire moderno sin perder sofisticación.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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