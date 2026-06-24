Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Nail care en invierno: cómo cuidar las cutículas durante los días más fríos del año con un truco infalible

Con algunos cuidados simples, es posible mantener la piel hidratada y cuidada durante toda la temporada.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Uñas nude clásico.
Uñas nude clásico. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante el invierno, la piel puede llegar a sufrir las consecuencias de las bajas temperaturas en las manos. Esto se debe a que es una de las zonas más expuestas y entre los problemas más frecuentes, se encuentran la sequedad, las grietas y el aspecto descuidado de las cutículas.

Aunque muchas veces pasan desapercibidas, las cutículas cumplen una función clave: actúan como una barrera natural contra bacterias, hongos e infecciones. Por eso, mantenerlas saludables no solo mejora la apariencia de las manos, sino que también contribuye al bienestar general de las uñas.

Cómo cuidar las cutículas durante el invierno Foto: pinterest

La buena noticia es que no se necesitan tratamientos complejos para cuidarlas, sino que con simples hábitos se puede evitar la resequedad y conservar las manos prolijas incluso durante los días más fríos del invierno.

Hidratación diaria, el secreto para unas cutículas saludables

Uno de los cuidados más importantes durante el invierno es mantener una correcta hidratación. Los especialistas recomiendan aplicar crema para manos varias veces al día, especialmente después de lavarlas.

Contenido Recomendado

Pre-shampoo antes del gym:la tendencia viral que promete proteger el pelo del frizz y la resequedad

Pre-shampoo antes del gym: la tendencia viral que promete proteger el pelo del frizz y la resequedad

Ni para monedas ni encendedores:para qué se diseñó originalmente el bolsillo chiquito del jean

Ni para monedas ni encendedores: para qué se diseñó originalmente el bolsillo chiquito del jean

También es aconsejable incorporar aceites específicos para cutículas, como los elaborados con almendras, jojoba, coco o vitamina E. Estos productos ayudan a nutrir la piel en profundidad y a prevenir la sequedad.

Dedicar apenas unos minutos diarios a este hábito puede marcar una gran diferencia en el aspecto de las uñas y las manos.

Esmalte de uñas. Foto: Unsplash.
Cuál es el método para cuidar las cutículas y las uñas durante el invierno

Por otro lado, aunque muchas personas las eliminan durante la manicura, los expertos recomiendan no cortar las cutículas de forma agresiva. Al hacerlo, se debilita la barrera protectora natural que resguarda el crecimiento de la uña.

Lo ideal es ablandarlas previamente con agua tibia o productos específicos y luego empujarlas suavemente con un palito de naranjo o una herramienta adecuada. De esta manera, se consigue una apariencia prolija sin comprometer su función protectora.

Durante el invierno, el uso de guantes puede convertirse en un gran aliado para cuidar las cutículas. No solo ayudan a conservar el calor corporal, sino que también reducen el impacto del frío y el viento sobre la piel.

Cómo cuidar las cutículas Foto: Freepik.

Además, es recomendable utilizar guantes de goma al realizar tareas domésticas o manipular productos de limpieza, ya que los químicos pueden resecar significativamente la piel de las manos.

Mantener una rutina simple pero constante es la mejor estrategia para cuidar las cutículas durante la temporada invernal. La combinación de hidratación diaria, protección frente al frío, una manicura cuidadosa y una alimentación equilibrada puede prevenir gran parte de los problemas asociados a esta época del año.

TendenciaInviernoModa
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno propone un retiro voluntario en Parques Nacionales:quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cuáles son las restricciones

El Gobierno propone un retiro voluntario en Parques Nacionales: quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cuáles son las restricciones

Javier Milei, en el cierre del evento de la Fundación Faro:“Nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en los últimos 100 años”

Causa Odebrecht:condenaron a Julio de Vido y a dos exfuncionarios por irregularidades en gasoductos

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos:ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos: ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Irán negó los dichos de Trump y aseguró que no permitirá el ingreso de inspectores nucleares de la ONU

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032