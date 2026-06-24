Nail care en invierno: cómo cuidar las cutículas durante los días más fríos del año con un truco infalible

Uñas nude clásico. Foto: Freepik.

Durante el invierno, la piel puede llegar a sufrir las consecuencias de las bajas temperaturas en las manos. Esto se debe a que es una de las zonas más expuestas y entre los problemas más frecuentes, se encuentran la sequedad, las grietas y el aspecto descuidado de las cutículas.

Aunque muchas veces pasan desapercibidas, las cutículas cumplen una función clave: actúan como una barrera natural contra bacterias, hongos e infecciones. Por eso, mantenerlas saludables no solo mejora la apariencia de las manos, sino que también contribuye al bienestar general de las uñas.

Cómo cuidar las cutículas durante el invierno Foto: pinterest

La buena noticia es que no se necesitan tratamientos complejos para cuidarlas, sino que con simples hábitos se puede evitar la resequedad y conservar las manos prolijas incluso durante los días más fríos del invierno.

Hidratación diaria, el secreto para unas cutículas saludables

Uno de los cuidados más importantes durante el invierno es mantener una correcta hidratación. Los especialistas recomiendan aplicar crema para manos varias veces al día, especialmente después de lavarlas.

También es aconsejable incorporar aceites específicos para cutículas, como los elaborados con almendras, jojoba, coco o vitamina E. Estos productos ayudan a nutrir la piel en profundidad y a prevenir la sequedad.

Dedicar apenas unos minutos diarios a este hábito puede marcar una gran diferencia en el aspecto de las uñas y las manos.

Cuál es el método para cuidar las cutículas y las uñas durante el invierno

Por otro lado, aunque muchas personas las eliminan durante la manicura, los expertos recomiendan no cortar las cutículas de forma agresiva. Al hacerlo, se debilita la barrera protectora natural que resguarda el crecimiento de la uña.

Lo ideal es ablandarlas previamente con agua tibia o productos específicos y luego empujarlas suavemente con un palito de naranjo o una herramienta adecuada. De esta manera, se consigue una apariencia prolija sin comprometer su función protectora.

Durante el invierno, el uso de guantes puede convertirse en un gran aliado para cuidar las cutículas. No solo ayudan a conservar el calor corporal, sino que también reducen el impacto del frío y el viento sobre la piel.

Cómo cuidar las cutículas Foto: Freepik.

Además, es recomendable utilizar guantes de goma al realizar tareas domésticas o manipular productos de limpieza, ya que los químicos pueden resecar significativamente la piel de las manos.

Mantener una rutina simple pero constante es la mejor estrategia para cuidar las cutículas durante la temporada invernal. La combinación de hidratación diaria, protección frente al frío, una manicura cuidadosa y una alimentación equilibrada puede prevenir gran parte de los problemas asociados a esta época del año.