No pases frío: paso a paso para sellar puertas y ventanas usando materiales reciclados que tenés en tu casa

Cómo mantener la casa caliente. Foto: Freepik.

Con la llegada del invierno, mantener la casa calentita sin que aumente el consumo de calefacción se convierte en una prioridad. Sin embargo, es necesario recordar que gran parte del calor se escapa por las puertas, ventanas o incluso por las pequeñas rendijas que suelen pasar totalmente desapercibidas.

Por este motivo, existen algunos hacks hogareños que, sin realizar grandes inversiones, ayudan a mejorar el aislamiento térmico del hogar. Con algunos materiales reciclados, que probablemente ya tengas en casa y que pueden convertirse en excelentes aliados para evitar la pérdida de calor.

Cómo mantener el hogar calentito en invierno

Desde telas viejas hasta plástico de burbujas, cartón o diarios, estos elementos permiten crear soluciones caseras, económicas y sustentables que ayudan a mantener los ambientes más confortables durante todo el invierno.

Cuáles son los mejores materiales reciclados para armar aislantes térmicos caseros

Muchos objetos que normalmente se descartan pueden tener una segunda vida como aislantes térmicos. Algunos de los más efectivos son:

Telas viejas, como toallas, jeans, mantas o remeras de algodón, ideales para fabricar burletes.

Plástico de burbujas, excelente para reducir la pérdida de calor a través de los vidrios.

Cartón corrugado, que gracias a sus cámaras de aire funciona como un aislante temporal.

Diarios y revistas, útiles para rellenar burletes o cubrir pequeñas filtraciones.

Papel de aluminio limpio, perfecto para fabricar paneles reflectores detrás de los radiadores y aprovechar mejor el calor.

Además de ayudar a mantener la temperatura interior, reutilizar estos materiales contribuye a reducir residuos y darle un nuevo uso a elementos que de otro modo terminarían en la basura.

Chorizo aislante para la puerta Foto: Pinterest

Paso a paso: cómo confeccionar un burlete de tela reciclada para la base de la puerta

Las puertas suelen ser uno de los principales puntos por donde ingresa el aire frío. Fabricar un burlete casero lleva apenas unos minutos. Para ello, necesitarás una funda de almohadón o un retazo de tela resistente, ropa vieja, diarios y restos para rellenarlo, aguja e hilo. El paso a paso es:

Cortá la tela del ancho de la puerta.

Cose uno de los extremos para formar un tubo.

Rellenalo con ropa vieja, diarios arrugados o retazos de tela hasta que quede firme.

Cerrá el otro extremo.

Colocá el burlete apoyado contra la base de la puerta para bloquear el ingreso del aire frío.

Este sencillo accesorio también ayuda a disminuir el ingreso de polvo y ruido desde el exterior.

El truco del plástico de burbujas para proteger los vidrios del frío invernal

El plástico de burbujas, el mismo que suele venir protegiendo electrodomésticos o paquetes, puede transformarse en un gran aliado para conservar el calor dentro de la vivienda.

Para colocarlo, solo hay que pulverizar un poco de agua sobre el vidrio y apoyar el plástico con el lado de las burbujas contra la ventana. El agua actúa como un adhesivo temporal, por lo que no hace falta utilizar pegamentos y puede retirarse fácilmente cuando termine el invierno.

El papel burbuja aísla el calor Foto: Gemini IA

Las burbujas generan una cámara de aire que reduce la pérdida de calor, especialmente en ventanas de vidrio simple, uno de los puntos por donde más energía térmica se escapa.

Si la calefacción del hogar funciona con radiadores, también es posible mejorar su rendimiento colocando un panel reflector de papel de aluminio limpio entre el radiador y la pared, con la cara brillante orientada hacia el calefactor. De esta manera, una mayor parte del calor se refleja hacia la habitación en lugar de perderse calentando el muro.

Cómo usar cartón y diarios viejos para sellar rendijas en los marcos de las ventanas

Cuando hay ventanas que permanecen cerradas durante gran parte del invierno, el cartón corrugado puede utilizarse como un aislante temporal muy efectivo.

Su estructura interna, formada por pequeñas cámaras de aire, ayuda a disminuir el intercambio térmico entre el interior y el exterior. Solo hay que cortar el cartón a medida y colocarlo sobre la ventana durante la noche o en ambientes poco utilizados.

Para mejorar su aspecto, puede cubrirse con papel blanco, papel kraft o incluso con tela reciclada. Además, los diarios viejos sirven para rellenar pequeñas rendijas o complementar burletes caseros, evitando que el aire frío se filtre por los marcos.