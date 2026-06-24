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Árbol de jade en Feng Shui: qué significa y por qué atrae prosperidad y buena suerte

Según la filosofía oriental, esta popular suculenta tiene propiedades maravillosas, cargadas de abundancia y energía positiva.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Planta de Jade.
Planta de Jade. Foto: Unsplash.
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El árbol de jade es una de las plantas más elegidas para decorar el interior del hogar, gracias a sus hojas carnosas, su aspecto elegante y su gran resistencia. Pero más allá de sus cualidades ornamentales, esta especie posee un significado especial dentro del Feng Shui, la filosofía china que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar.

Conocido científicamente como Crassula ovata, el árbol de jade es considerado un símbolo de crecimiento, éxito y buena fortuna. Por ese motivo, muchas personas lo colocan en lugares estratégicos del hogar o del trabajo con la intención de atraer energías positivas.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

A lo largo de los años, esta planta ganó popularidad no solo entre los amantes de la jardinería, sino también entre quienes buscan incorporar elementos que aporten equilibrio y armonía a los ambientes cotidianos.

Qué representa el árbol de jade en el Feng Shui

En el Feng Shui, esta planta no es solo decorativa: representa crecimiento estable, riqueza duradera y energía positiva. A diferencia de otras plantas que prometen “dinero rápido”, el Jade simboliza la abundancia que se construye con constancia y solidez.

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Esta planta también está vinculada con la estabilidad, la renovación y el desarrollo constante. Por eso, se considera ideal para acompañar nuevos proyectos, emprendimientos o etapas de cambio en la vida personal y profesional.

Según esta tradición, un árbol de jade sano y vigoroso favorece la circulación de energía positiva, ayudando a crear un ambiente más equilibrado y armonioso dentro del hogar.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Por qué recomiendan tener un árbol de jade en casa

Una de las principales razones por las que el Feng Shui recomienda tener esta planta en casa es su capacidad simbólica para atraer prosperidad y oportunidades. Muchas personas la ubican cerca de la entrada principal para favorecer el ingreso de buenas energías. Muchas personas lo usan como amuleto porque:

  • Atrae prosperidad y éxito en los negocios.
  • Mejora la estabilidad financiera.
  • Limpia y equilibra las energías del ambiente.
  • Favorece la armonía familiar y el crecimiento personal.
  • Es ideal para oficinas, locales comerciales y hogares de emprendedores.

Además de su significado espiritual, el árbol de jade ofrece ventajas prácticas: requiere pocos cuidados, tolera períodos de sequía y puede mantenerse saludable durante muchos años, convirtiéndose en una excelente opción para quienes no tienen demasiada experiencia con plantas.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Dónde colocar el árbol de jade según el Feng Shui

Para potenciar sus beneficios simbólicos, el Feng Shui aconseja ubicar el árbol de jade en sectores relacionados con la riqueza y el crecimiento. Uno de los lugares más recomendados es la zona sureste de la vivienda, asociada con la prosperidad económica.

También puede colocarse cerca de la puerta de entrada, en salas de estar o en espacios destinados al trabajo y al estudio. En cambio, algunos especialistas sugieren evitar dormitorios, baños o áreas con poca luz natural.

Más allá de las creencias, mantener la planta sana, limpia y bien cuidada es fundamental para que conserve tanto su atractivo decorativo como el simbolismo positivo que le atribuye esta filosofía ancestral.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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