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Supera a Menotti y Bilardo: el impresionante récord de Lionel Scaloni como entrenador de Argentina en Mundiales

El director técnico de la “Albiceleste” está al borde de ponerse en la cima de una lista privilegiada. Qué marca busca romper esta Copa del Mundo y cuáles son sus números en el banco argentino.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Scaloni en Argentina vs Cabo Verde.
Lionel Scaloni en Argentina vs Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El Mundial 2026 no solo enaltece el legado de los futbolistas, sino también de los entrenadores. Con la semifinal de este miércoles 15 de julio contra Inglaterra, Lionel Scaloni alcanza un impresionante récord con la Selección: es el entrenador que más partidos dirigió a la Argentina en Copas del Mundo, junto a Carlos Bilardo. De todas maneras, superará esa marca.

Es que la victoria ante Suiza por cuartos de final significó el 13° partido mundialista de Scaloni al frente de la “Albiceleste”, registro con el que superó a César Luis Menotti, campeón del mundo en 1978 que llegó a dirigir 12 encuentros en el torneo más importante.

Ahora, el único DT que aparece por delante del de Pujato en la lista es Carlos Salvador Bilardo, con 14 partidos en el banco argentino. De todas maneras, el récord del “Doctor” ya tiene fecha de vencimiento, ya que al estar entre los cuatro semifinalistas, Argentina tiene asegurado un partido más (la final o el duelo por el tercer puesto).

De esta manera, este fin de semana Lionel Scaloni se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos en la Selección Argentina en la historia de los Mundiales, un impresionante récord que podría estirarse dentro de cuatro años.

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Lionel Scaloni superará a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Foto: AFA

Además, la victoria contra Suiza también demostró la calidad tanto del cuerpo técnico como del plantel. Por primera vez desde el Mundial de Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella repitió equipo entre la semifinal y la final, la Selección Argentina volvió a presentar la misma formación titular en dos partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

Los números de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina

Desde su debut en septiembre del 2018 gasta el partido con Inglaterra, Lionel Scaloni lleva dirigidos 102 partidos al mando de la Selección Argentina, con un saldo de 75 ganados, 18 empatados y tan solo 9 derrotas.

Los títulos de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina

Por el momento, Lionel Scaloni ganó 4 títulos oficiales como director técnico de la Selección Argentina:

  • Copa América 2021
  • Finalissima 2022
  • Mundial de Qatar 2022
  • Copa América 2024

Además, ganó el Torneo Internacional de L’Alcúdia Sub-20 en 2018 y consiguió el 3° puesto de la Copa América 2019.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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