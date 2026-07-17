“Parece Madrid”: la avenida histórica de Buenos Aires que parece sacada de España

Avenida de Mayo Foto: Instagram @buenosairespanorama

En pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires existe una avenida que, al caminarla, puede hacer que más de uno sienta que cruzó el Atlántico sin darse cuenta. Sus cúpulas, fachadas antiguas, cafés notables, hoteles históricos y teatros con aire europeo convierten a la Avenida de Mayo en uno de los rincones porteños que más recuerdan a España, especialmente a Madrid.

Ubicada en el barrio de Monserrat, esta arteria une dos puntos clave de la historia argentina: la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, y la Plaza del Congreso, frente al Congreso de la Nación. Por eso, no solo es una postal arquitectónica única, sino también uno de los grandes escenarios políticos, sociales y culturales del país. La Ciudad de Buenos Aires la define como parte del Eje Cívico, ya que conecta la Casa de Gobierno con el Congreso Nacional.

La Avenida de Mayo, el paseo porteño que parece español

La comparación con Madrid no es casual. Aunque la Avenida de Mayo nació inspirada en los grandes bulevares europeos, con una fuerte influencia francesa, con el tiempo adoptó una identidad profundamente hispánica. La llegada de inmigrantes españoles, sus cafés, teatros, asociaciones culturales y espacios de reunión hicieron que este corredor urbano se transformara en una especie de puente simbólico entre Buenos Aires y España.

Avenida de Mayo, Buenos Aires. Foto: GCBA.

La avenida fue inaugurada oficialmente el 9 de julio de 1894, en una época en la que Buenos Aires buscaba dejar atrás la imagen de “gran aldea” para convertirse en una capital moderna, cosmopolita y monumental. Fue impulsada por Torcuato de Alvear, primer intendente porteño, y su apertura implicó una transformación profunda del casco histórico.

Desde entonces, sus edificios, veredas amplias y perspectiva urbana la convirtieron en una de las calles más elegantes del país. Su traza, de poco más de diez cuadras, concentra parte de la memoria política argentina, pero también una marca cultural muy ligada a la inmigración española.

Por qué muchos la comparan con Madrid

Uno de los motivos por los que la Avenida de Mayo suele describirse como una calle “a la madrileña” es su atmósfera. A lo largo del tiempo, allí se instalaron cafés inspirados en los de Madrid, teatros de zarzuela, peñas literarias, hoteles tradicionales y asociaciones vinculadas a la comunidad española. Esa presencia se reflejó en la vida cotidiana del barrio y también en la arquitectura.

Avenida de Mayo, Plaza del Congreso, turismo, Buenos Aires

Mientras la Gran Vía de Madrid comenzó sus obras en 1910 y se consolidó como uno de los grandes emblemas urbanos de la capital española, la Avenida de Mayo ya existía desde 1894. Es decir, el corredor porteño es anterior a la famosa avenida madrileña, aunque ambas comparten un espíritu parecido: fueron pensadas como grandes operaciones urbanas para modernizar el centro histórico y abrir paso a una ciudad más monumental.

La diferencia está en que, en Buenos Aires, ese aire español se fue construyendo con el paso de los años. No nació únicamente desde los planos, sino desde la vida social que empezó a ocupar sus veredas, sus salones y sus mesas de café.

Cafés, teatros y hoteles con alma española

La Avenida de Mayo fue durante décadas un punto de encuentro para escritores, artistas, políticos, periodistas y viajeros. Uno de sus íconos más conocidos es el Café Tortoni, considerado uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires. Su historia está ligada a tertulias, espectáculos, debates intelectuales y figuras destacadas de la cultura argentina e internacional.

También el Teatro Avenida reforzó ese vínculo con España, especialmente por su relación con la zarzuela y la escena española. A pocas cuadras, el Hotel Castelar quedó asociado a una de las presencias literarias más recordadas: Federico García Lorca, quien vivió allí durante su estadía en Buenos Aires entre 1933 y 1934, según registros históricos sobre la avenida y sus edificios.

Café Tortoni Foto: Instagram @grancafetortoni

Ese entramado de cafés, hoteles y teatros explica por qué la Avenida de Mayo no es solamente una calle bonita. Es una cápsula de tiempo donde conviven la Buenos Aires de fines del siglo XIX, la inmigración europea y la herencia cultural española.

Una avenida que guarda la historia política argentina

Además de su belleza arquitectónica, la Avenida de Mayo tiene un peso institucional enorme. Al unir la Casa Rosada con el Congreso, fue escenario de asunciones presidenciales, actos oficiales, marchas, celebraciones populares y protestas. Su recorrido funciona como una especie de pasarela cívica donde se expresa buena parte de la historia nacional.

En 1997, la avenida fue declarada Lugar Histórico Nacional, una protección que busca preservar sus fachadas y su valor patrimonial. Esa declaración confirma que no se trata solo de una arteria de tránsito, sino de un bien cultural que forma parte de la identidad de Buenos Aires. [es.wikipedia.org]

El rincón de Buenos Aires que mezcla París, Madrid y alma porteña

La Avenida de Mayo tiene algo particular: parece europea, recuerda a Madrid, nació con inspiración francesa y, sin embargo, es profundamente porteña. Sus edificios de estilo ecléctico, art nouveau y academicista conviven con bares notables, librerías, hoteles antiguos, pasajes comerciales y cúpulas que todavía sorprenden a quienes levantan la vista.

Caminarla es hacer un recorrido por varias capas de historia. Está la Buenos Aires moderna que soñó la Generación del 80, la avenida elegante del Centenario, la huella de los inmigrantes españoles, la memoria de los cafés literarios y la fuerza política de una calle que conecta los dos poderes más visibles del país.

Por eso, cuando alguien dice que la Avenida de Mayo “parece Madrid”, no habla solo de una impresión estética. Habla de un vínculo histórico, cultural y emocional que sigue vivo en sus fachadas, en sus nombres y en la manera en que Buenos Aires todavía conserva, en pleno centro, un pedazo de España.

La Avenida de Mayo no es una copia de Madrid: es la versión porteña de una ciudad que quiso mirar a Europa, pero terminó creando una identidad propia.