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Por qué los jardineros recomiendan girar las macetas una vez por semana

Rotarlas cada cierto tiempo ayuda a la salud de las plantas.

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Por qué los jardineros recomiendan girar las macetas una vez por semana.
Por qué los jardineros recomiendan girar las macetas una vez por semana. Foto: Foto: Gemini
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Cuando las plantas de interior se ven inclinadas hacia la ventana, no es casualidad, sino que lo que buscan es sol o más claridad. Por eso, muchos jardineros recomiendan un método clave para mantenerlas en buen estado: girar las macetas cada semana.

Esta técnica tiene un gran impacto en la salud y el aspecto de las especies. Al rotarlas, se evita que crezcan torcidas y se logra un follaje más parejo y se previenen problemas de humedad en la tierra.

El fototropismo: por qué las plantas se inclinan hacia la luz

Las plantas responden de manera natural a la luz a través de un fenómeno llamado fototropismo positivo. Las células del lado que queda en sombra crecen más rápido que las que reciben luz, lo que hace que el tallo se doble hacia la ventana.

Al girar la maceta de forma regular, se contrarresta este efecto y se consigue que la planta crezca recta y erguida. Así, todas las partes reciben la misma cantidad de luz y la planta no termina torcida ni desbalanceada.

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Beneficios de girar las macetas

Cuando una planta recibe luz solo de un lado, esa parte se vuelve más frondosa y verde, mientras que la zona que da a la pared queda débil y pierde hojas. Rotar la maceta asegura que toda la planta haga fotosíntesis de manera uniforme, logrando un follaje denso y atractivo desde cualquier ángulo.

Además, el movimiento suave que experimenta la planta al reorientarse hacia la luz estimula la formación de tejidos más resistentes. Un tallo equilibrado es mucho más fuerte que uno que crece siempre inclinado y bajo tensión.

Cómo influye la rotación en la humedad del sustrato

La luz solar no solo afecta a las hojas: también incide en la tierra. El lado de la maceta que recibe sol directo se seca más rápido que el que queda en sombra. Girar la maceta permite que la evaporación sea más pareja, lo que ayuda a evitar raíces ahogadas o la aparición de hongos en zonas que permanecen húmedas.

Cómo y cuándo girar las macetas para cuidar tus plantas

El truco es simple. Podés elegir un día fijo de la semana —por ejemplo, el mismo día que regás— y girar cada maceta 90 grados (un cuarto de vuelta), siempre en el mismo sentido. No hace falta dar una vuelta completa de una sola vez.

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