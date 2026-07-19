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Bon o Bon lanzó la combinación más esperada que promete convertirse en el nuevo antojo de los fanáticos del dulce

La idea es reunir en un mismo producto dos marcas que forman parte de la infancia de muchos argentinos y ofrecer una experiencia distinta para los amantes de las golosinas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Bon o Bon lanzó la combinación más esperada que promete convertirse en el nuevo antojo de los fanáticos del dulce.
Bon o Bon lanzó la combinación más esperada que promete convertirse en el nuevo antojo de los fanáticos del dulce. Foto: Arcor
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Si alguna vez imaginaste qué pasaría si dos clásicos de las góndolas argentinas se unieran en un solo producto, esa fantasía ya es una realidad. Arcor presentó la nueva tableta Bon o Bon Chocolinas, una golosina que combina el inconfundible relleno de pasta de maní de Bon o Bon con el sabor y el crocante de las míticas Chocolinas.

La apuesta apunta directo a la nostalgia, pero también a quienes disfrutan de las ediciones especiales y de probar nuevas combinaciones de sabores. Desde esta semana, la novedad ya puede encontrarse en kioscos y supermercados de todo el país.

Arcor lanzó la tableta Bon o Bon Chocolinas. Foto: IA.

Cómo es la nueva tableta Bon o Bon Chocolinas

La propuesta llega con una cobertura de chocolate blanco y una estructura de tres capas que busca sorprender desde el primer bocado.

En el interior, la tableta mezcla la clásica pasta de maní de Bon o Bon con trozos de Chocolinas, que aportan una textura crocante y un sabor característico. Al partirla, incluso pueden verse las diferentes capas, una presentación pensada para destacar la combinación de ingredientes.

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La idea de Arcor es reunir en un mismo producto dos marcas que forman parte de la infancia de muchos argentinos y ofrecer una experiencia distinta para los amantes de las golosinas.

Tableta Bon o Bon Chocolinas 160 gramos. Foto: Arcor.

Dos tamaños para compartir... o no

La nueva Bon o Bon Chocolinas está disponible en dos presentaciones:

  • Tableta de 48 gramos, ideal para un consumo individual.
  • Tableta de 160 gramos, pensada para compartir (aunque eso dependerá de la voluntad de cada uno).

Según los precios publicados en la página web de Arcor, la versión de 48 gramos sale $1.741,50, mientras que la tableta de 160 gramos tiene un valor de $7.245.

Tableta Bon o Bon Chocolinas 48 gramos. Foto: Arcor.

¿Será el próximo éxito de las góndolas?

Con este lanzamiento, Arcor vuelve a apostar por las colaboraciones entre sus marcas más populares, una estrategia que suele despertar curiosidad entre los consumidores y generar furor en redes sociales.

Ahora la última palabra la tendrán los fanáticos de las golosinas. Si la combinación de Bon o Bon y Chocolinas conquista al público, no sería extraño que esta edición deje de ser una novedad para convertirse en un clásico más dentro del amplio universo de chocolates argentinos.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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