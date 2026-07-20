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Llevar una hoja de lengua de suegra envuelta en papel aluminio en la billetera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La tradición se popularizó entre quienes buscan protección y prosperidad. Qué simboliza este amuleto y cómo se prepara.

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Llevar una hoja de lengua de suegra envuelta en papel aluminio en la billetera (Foto Gemini)
Llevar una hoja de lengua de suegra envuelta en papel aluminio en la billetera (Foto Gemini) Foto: Gemini
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La lengua de suegra se convirtió en una de las plantas favoritas del Feng Shui por los significados que se le atribuyen desde hace años.

Envolver un pequeño trozo de hoja de lengua de suegra en papel aluminio y guardarlo en la billetera. Según quienes lo practican, la combinación de ambos elementos estaría relacionada con la protección de la energía vinculada al dinero y la abundancia.

Aunque no hay evidencia científica que respalde estos efectos, el ritual sigue sumando adeptos entre quienes siguen las enseñanzas del Feng Shui y otras corrientes espirituales que ponen el foco en la energía del hogar y los objetos personales.

Cómo se hace el ritual con lengua de suegra y papel aluminio

La creencia sostiene que la lengua de suegra simboliza fortaleza, resistencia y protección frente a energías negativas, mientras que el papel aluminio funcionaría como una especie de escudo energético.

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Por eso, muchas personas eligen llevar este pequeño amuleto en la billetera, la cartera o en lugares donde guardan dinero y documentos importantes.

Cuál es la función de esto, según el Feng Shui (Gemini) Foto: Gemini

El paso a paso es sencillo:

  • Cortar un fragmento de una hoja sana de lengua de suegra.
  • Limpiarlo suavemente para quitar polvo o suciedad.
  • Envolverlo completamente con papel aluminio.
  • Guardarlo dentro de la billetera o cartera.
  • Reemplazarlo cuando se deteriore con el tiempo.

Algunas versiones del ritual recomiendan hacerlo durante los primeros días del mes, como símbolo de renovación económica.

Qué representa la lengua de suegra en el Feng Shui

Dentro de la filosofía oriental, la lengua de suegra suele asociarse con:

  • Protección del hogar
  • Fortaleza personal
  • Estabilidad
  • Prosperidad
  • Bloqueo de energías negativas

Por eso es común encontrarla cerca de entradas, ventanas o sectores estratégicos de la casa.

Otros amuletos populares para la billetera

Además de la lengua de suegra, existen otras creencias populares relacionadas con la abundancia y la buena fortuna. Entre los amuletos más elegidos aparecen:

  • Hojas de laurel
  • Canela en rama
  • Monedas antiguas
  • Billetes doblados de determinada manera
  • Cuarzos o pequeñas piedras energéticas

Más allá de las creencias personales, quienes practican estos rituales suelen verlos como una forma simbólica de enfocarse en sus objetivos económicos y mantener una actitud positiva frente al dinero y las oportunidades.

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