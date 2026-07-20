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Los 3 árboles que perfuman el jardín y ahuyentan insectos al mismo tiempo

Estas especies aportaron aroma, sombra y un toque ornamental, mientras colaboraron para mantener alejadas a las plagas más comunes.

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Los árboles pueden cumplir varias funciones (Foto Gemini)
Los árboles pueden cumplir varias funciones (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Existen árboles que, además de embellecer y perfumar el ambiente, ayudaron a mantener alejados a los insectos gracias a sus aceites esenciales y compuestos aromáticos.

Aunque ninguna especie garantiza eliminar por completo mosquitos, moscas u otras plagas, hay variedades que se convirtieron en aliadas naturales para transformar patios y jardines en lugares más agradables durante todo el año.

Limonero: aroma cítrico y frutos para el jardín

El limonero es uno de los árboles más valorados por su fragancia. Sus hojas, flores y frutos desprendieron un perfume cítrico característico que se sintió durante gran parte del año.

Además, muchos jardineros destacaron que los cítricos suelen resultar poco atractivos para ciertos insectos.

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Árboles frutales; limonero; plantas; jardín. Foto: Unsplash

Laurel: hojas aromáticas y bajo mantenimiento

El laurel se destacó no solo por su uso en la cocina, sino también por su valor ornamental. Sus hojas, ricas en aceites aromáticos, liberaron una fragancia intensa al ser rozadas o cuando subió la temperatura.

Por eso, muchas personas eligieron plantarlo cerca de galerías, patios o zonas de descanso. El laurel requirió pocos cuidados, toleró podas frecuentes y mantuvo su follaje verde durante todo el año. Además, sus hojas pudieron aprovecharse en distintas recetas.

Eucalipto: frescura y repelente natural

El eucalipto es famoso por su perfume fresco e intenso. Sus hojas contienen aceites esenciales que se usan en productos de bienestar y aromaterapia, y su aroma característico también ayudó a mantener alejados a algunos insectos.

Más beneficios de los árboles aromáticos en el jardín

Además de perfumar el ambiente y ayudar a repeler insectos, estas especies ofrecieron otras ventajas: generaron sombra, atrajeron polinizadores beneficiosos, sumaron valor ornamental y contribuyeron a la biodiversidad del espacio.

Por todo esto, el limonero, el laurel y el eucalipto se consolidaron como opciones favoritas para quienes buscan árboles que combinen belleza, aroma y beneficios prácticos en el jardín.

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