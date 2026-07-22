Si comprás albahaca fresca para cocinar, guardá algunos tallos para multiplicarla en casa (Foto Gemini) Foto: Gemini

Con un método sencillo y sin herramientas especiales, es posible multiplicar la albahaca fresca en casa y disfrutar de hojas frescas todo el año.

El procedimiento es tan simple que no hace falta experiencia en jardinería. Solo se necesitan algunos tallos sanos y un recipiente con agua.

En apenas unas semanas, los tallos desarrollan raíces y están listos para pasar a una maceta. Así, se aprovechan los restos de cocina y se obtiene una planta idéntica a la original, sin gastar de más.

Paso a paso: cómo multiplicar albahaca con esquejes

El primer paso es elegir ramas sanas de 10 a 15 centímetros de largo. Hay que quitar las hojas de la parte inferior y colocar los tallos en un vaso con agua limpia, asegurándose de que los nudos queden sumergidos, ya que ahí aparecerán las raíces.

Albahaca. Foto: Unsplash.

Durante el proceso, conviene cambiar el agua cada dos o tres días, mantener el recipiente cerca de una ventana luminosa pero sin sol directo, y retirar cualquier hoja que se deteriore.

Cuánto tarda en enraizar y cuándo pasarla a maceta

Las primeras raíces suelen aparecer entre 7 y 15 días. Cuando las raíces alcanzan entre 3 y 5 centímetros de largo, la planta ya está lista para mudarse a una maceta con sustrato fértil.

A partir de ese momento, la albahaca crecerá como cualquier otra planta y podrá usarse en la cocina cada vez que se necesite.