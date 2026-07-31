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Choque y persecución policial en Flores: cayeron dos motochorros con antecedentes penales y pedido de captura

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el acompañamiento de la División Servicios Especiales de Tránsito.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Choque y persecución en Flores
Choque y persecución en Flores Foto: Policía de la Ciudad
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Efectivos de Policía de la Ciudad detuvieron a dos motochorros en el barrio porteño de Flores durante la mañana de este viernes 31 de julio. El arresto ocurrió luego de una larga persecución de los delincuentes que terminó con un choque entre el vehículo de los ladrones, una Yamaha YBR 250, una patrulla policial y otros dos automóviles que circulaban en la zona.

El operativo de detención inició luego de la llamada a la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad. El denunciante sostuvo que dos delincuentes le habían robado una cadena a una persona en el cruce de las calles Bonorino y Directorio y precisó detalles de los individuos que iban a bordo.

Cómo fue la persecución de dos motochorros en Flores

Tras la denuncia en la comisaría, un vehículo policial inició la búsqueda de ambos ladrones con el acompañamiento de agentes de la División Servicios Especiales de Tránsito, que fueron los que finalmente ubicaron a los delincuentes en la calle Rivera Indarte.

Choque y persecución en Flores
Choque y persecución en Flores Foto: Policía de la Ciudad

Sin embargo, los individuos intentaron evadir a los efectivos policiales y continuaron por las calles Rivadavia, Alberdi y Camacuá. Finalmente, en José Bonifacio los delincuentes chocaron contra dos vehículos estacionados, un Chevrolet Sonic y una Volkswagen Amarok. Tras ese impacto, volvieron a chocar, esta vez, con la patrulla policial. Según las autoridades, uno de los oficiales resultó herido.

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Quiénes son los motochorros detenidos en Flores

Policía de la Ciudad confirmó que tras la detención de ambos delincuentes recuperaron la cadena robada y, además, procedieron a secuestrar diversos elementos de los ladrones: los dos cascos, un teléfono, una tarjeta SUBE, un cargador inalámbrico y la moto en la que circulaban.

Choque y persecución en Flores
Choque y persecución en Flores Foto: Policía de la Ciudad

Asimismo, los policía luego continuaron con el proceso de identificación de los motochorros. Uno de ellos reside en la localidad bonaerense de Paso del Rey, en Moreno y tiene 48 años. Posee un pedido de captura por robo solicitado por el Juzgado en lo Criminal 12 de la Capital Federal. Además, tiene un frondoso prontuario criminal por robo y hurto desde 2023.

El otro delincuente tiene 30 años y un domicilio en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. En este caso, cuenta con antecedentes por los delitos de robo agravado en poblado y en banda y robo. En tanto, posee una contravención por realizar tareas como “trapito”.

Choque y persecución en Flores
Choque y persecución en Flores Foto: Policía de la Ciudad

En este momento, la causa está a cargo de Augusto Troncoso de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

Detuvieron a una banda de delincuentes que robaban edificios en Belgrano

Días atrás, efectivos de Policía de la Ciudad detuvieron a una banda de delincuentes que robaban edificios en el barrio porteño de Belgrano. Tres de los ladrones son extranjeros y uno de ellos, de nacionalidad colombiana, posee un pedido de captura internacional.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de Comisaría Vecinal 13C tras una llamada al 911 que alertaba sobre un robo en un edificio ubicado en la calle Roosevelt al 2600. Al arrestar a los delincuentes, los policías recuperaron dinero y joyas que se habían robado de dicho inmueble.

MotochorrosCiudad de Buenos AiresRoboPersecución
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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