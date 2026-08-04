La ex Gran Hermano, Denisse González, preocupó a sus seguidores con una nueva actualización sobre su salud: “Seguimos peleándola”

La salud de Denisse González, ex Gran Hermano

La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, volvió a encender las alarmas entre sus seguidores luego de que la joven compartiera una nueva actualización desde su internación. La influencer, que en los últimos días decidió contar públicamente el proceso que atraviesa, reveló que los valores de sus plaquetas no evolucionaron como esperaba y que deberá continuar bajo observación médica. La información sobre su internación y los valores informados.

La nueva actualización de Denisse González que alarmó a sus fans

A través de sus redes sociales, Denisse González contó que sus plaquetas volvieron a bajar, una noticia que generó inmediata preocupación entre quienes siguen de cerca su recuperación. Según relató, el valor descendió a 6.000, luego de haber estado en 8.000 el día anterior.

La salud de Denisse González, ex Gran Hermano Foto: Instagram

La ex Gran Hermano reconoció que no se trataba del resultado que aguardaban, aunque intentó transmitir tranquilidad al remarcar que se encuentra acompañada por profesionales y que el equipo médico sigue cada detalle de su evolución. En ese contexto, dejó en claro que el proceso podría extenderse más de lo imaginado y que ahora la prioridad es tener paciencia, sostener el tratamiento y esperar nuevas respuestas clínicas.

Para sus fanáticos, la actualización fue un golpe inesperado. Denisse suele mantener un vínculo muy cercano con su comunidad digital, por eso cada mensaje suyo genera una fuerte repercusión. Esta vez, sin embargo, sus palabras no estuvieron relacionadas con proyectos, salidas o contenido cotidiano, sino con un cuadro de salud que la obligó a frenar por completo su rutina.

Qué le pasó a Denisse González y por qué quedó internada

De acuerdo con lo que ella misma explicó, todo comenzó con estudios de rutina. Lo que parecía ser un control habitual terminó derivando en una internación inmediata cuando los médicos detectaron que sus plaquetas estaban en niveles extremadamente bajos. Denisse contó que llegó a registrar 3.000 plaquetas, una cifra muy alejada de los valores considerados habituales.

Las plaquetas cumplen un rol clave en la coagulación de la sangre. MedlinePlus explica que un recuento normal suele ubicarse entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro, aunque los rangos pueden variar según el laboratorio; además, indica que cuando el conteo cae por debajo de 50.000, aumenta el riesgo de sangrado.

La salud de Denisse González, ex Gran Hermano

Por ese motivo, el caso de Denisse despertó especial atención. Aunque por el momento no se informó un diagnóstico definitivo sobre el origen del descenso, la joven permanece bajo controles y estudios para determinar qué provocó la alteración. Infobae señaló que los médicos continúan analizando posibles causas mientras buscan estabilizar sus valores.

Una internación marcada por la incertidumbre y el apoyo

Más allá del aspecto clínico, Denisse también decidió mostrar el costado emocional de esta situación. La joven habló del susto que implicó recibir una noticia de salud inesperada y de lo difícil que fue pasar de su vida habitual a una habitación de hospital, con controles diarios, espera constante y muchas preguntas todavía sin respuesta.

En sus publicaciones, la exparticipante de Gran Hermano dejó ver que el acompañamiento de sus seguidores se convirtió en una parte fundamental de este proceso. Cartas, regalos, mensajes, juegos y pequeños gestos llegaron hasta ella como una forma de apoyo en medio de días atravesados por la incertidumbre.

La influencer agradeció especialmente esas muestras de cariño y remarcó que, aunque para algunos puedan parecer detalles simples, para ella significan muchísimo en este momento. Sus palabras emocionaron a sus fans, que no tardaron en multiplicar mensajes de fuerza, cadenas de oración y comentarios positivos en redes sociales.

Qué se sabe hasta ahora sobre la evolución de la ex Gran Hermano

Por ahora, Denisse González continúa internada y bajo seguimiento médico. La principal preocupación sigue siendo el bajo nivel de plaquetas y la necesidad de encontrar la causa que provocó la caída. La joven dejó entrever que el tratamiento podría demandar más tiempo, aunque destacó que está contenida y supervisada.

Mientras espera nuevas novedades, sus seguidores permanecen atentos a cada publicación. En medio de la preocupación, Denisse intenta sostener un mensaje de fortaleza: sabe que el camino puede ser más largo de lo pensado, pero también dejó claro que no atraviesa este momento sola.

Por ahora, la prioridad es su recuperación. Y aunque el diagnóstico final todavía no fue comunicado públicamente, el acompañamiento de su entorno y de su comunidad virtual parece haberse convertido en uno de los pilares más importantes para transitar estos días difíciles.