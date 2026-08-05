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Nombra a Lionel Scaloni, muestra un pasaporte argentino y deja a todos boquiabiertos: la película coreana que se volvió viral

La producción surcoreana, centrada en el regreso de una vieja banda de k-pop, incluye una inesperada referencia a la Selección Argentina. Un personaje aparece con un pasaporte argentino, habla en español y se presenta como “Emiliano Scaloni”, una mezcla entre Lionel Scaloni y Emiliano Martínez.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un comeback salvaje; serie coreana; guiño a Scaloni.
Un comeback salvaje; serie coreana; guiño a Scaloni. Foto: Redes sociales.
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Las producciones surcoreanas continúan ganando espacio en las plataformas de streaming y, esta vez, una de ellas llamó especialmente la atención de los argentinos por un inesperado guiño a la Selección campeona del mundo. En una de sus escenas, un personaje aparece con un pasaporte argentino, habla en español y asegura llamarse “Emiliano Scaloni”, un nombre que combina al entrenador Lionel Scaloni con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

La secuencia se volvió viral en redes sociales y dejó boquiabiertos a muchos fanáticos del fútbol, que no esperaban encontrar una referencia tan particular en una comedia coreana.

En una comedia coreana, usaron el nombre del Dibu Martinez y le pusieron el apellido Scaloni. Video: X / @Scalonados.

De qué trata “Un comeback salvaje”, la comedia coreana que sorprende con un guiño a Scaloni

La película Un comeback salvaje (Wildeu Ssing) es una comedia que gira en torno a un antiguo grupo de k-pop que alcanzó la fama décadas atrás y que, tras más de 20 años separados, intenta volver a los escenarios.

En medio de los cambios que atravesó la industria musical, los integrantes deberán enfrentarse a viejos conflictos, nuevas generaciones de artistas y situaciones tan absurdas como disparatadas mientras buscan recuperar el éxito perdido.

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Aunque la historia está centrada en el mundo del entretenimiento coreano, una escena relacionada con la Selección Argentina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por el público latinoamericano.

La producción, centrada en el regreso de una banda de K-pop, se volvió viral por una insólita escena relacionada con la Selección Argentina. Foto: Web.

El inesperado guiño a Lionel Scaloni en la película coreana que sorprendió a los argentinos

La referencia aparece cuando los protagonistas creen reconocer en un estacionamiento a Park Yong-gu, un antiguo representante que años atrás desapareció con su dinero.

Tras perseguirlo y derribarlo de una patada, interviene la policía. Al revisar su documentación, uno de los agentes descubre que el hombre figura como “Emiliano Scaloni” y que es “ciudadano argentino”.

El pasaporte que aparece en pantalla corresponde a Argentina y el nombre parece ser una combinación entre Lionel Scaloni y Emiliano Martínez, dos de los grandes protagonistas de la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
Un personaje se presenta como "Emiliano Scaloni", habla en español y protagoniza uno de los momentos más comentados de la película. Foto: REUTERS

La escena continúa con otra sorpresa: el personaje responde en perfecto español. “¡No soy coreano, soy argentino!”, dice Park mientras intenta convencer a los policías. Los presentes reaccionan con desconcierto y, antes de dejarlo ir, uno de los agentes le dice: “Bienvenido a Corea, señor Scaloni”.

La producción nunca explica el motivo de la referencia, aunque todo indica que se trata de un guiño humorístico inspirado en la enorme popularidad que alcanzó la Selección Argentina tras la obtención de la Copa del Mundo.

¿Por qué el fútbol argentino también llegó a una producción coreana?

Si bien Corea del Sur tiene una fuerte tradición deportiva vinculada al béisbol, el fútbol ocupa un lugar muy importante dentro del país, especialmente cuando juega su selección nacional.

Mundial 2026, Corea del Sur - República Checa.
Selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026. Foto: EFE

El crecimiento del deporte se consolidó tras el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando el equipo asiático alcanzó las semifinales, la mejor actuación de una selección del continente en una Copa del Mundo.

A ello se sumó la proyección internacional de futbolistas como Park Ji-sung, figura del Manchester United F.C., y más recientemente Son Heung-min, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol coreano.

En ese contexto, no resulta extraño que una producción haya decidido incluir un guiño futbolero que, además de sorprender al público local, terminó conquistando a los fanáticos argentinos por la inesperada mención a Lionel Scaloni y Emiliano Martínez.

PelículaSeries coreanasLionel Scaloni
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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