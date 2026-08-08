Guía turística de Moquehuá: el pueblo bonaerense que enamora con historia, tradición y mucho más que la Fiesta del Asado

Moquehuá Foto: Turismo Moquehuá

A pocos kilómetros de Chivilcoy, Moquehuá se convirtió en uno de esos destinos bonaerenses que sorprenden por su calma, su identidad rural y una historia que todavía se respira en sus calles. Aunque muchos lo conocen por la Fiesta del Asado Criollo, este pueblo guarda rincones, relatos y postales ideales para una escapada diferente.

Moquehuá está ubicado en el partido de Chivilcoy, sobre la Ruta Provincial 30, a 30 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 5 y a 70 kilómetros de la Ruta Nacional 205, según detalla la Municipalidad de Chivilcoy. Su ubicación lo vuelve un punto ideal para quienes buscan cortar con el ritmo urbano y pasar un día entre historia ferroviaria, plazas tranquilas, gastronomía criolla y paisajes rurales.

Moquehuá, mucho más que un destino de fin de semana

Con su ritmo sereno y su fuerte impronta de pueblo bonaerense, Moquehuá invita a caminar sin apuro. Sus calles, sus casas bajas y sus espacios verdes construyen una postal perfecta para quienes buscan turismo rural sin grandes multitudes.

Moquehuá Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

La localidad fue fundada oficialmente el 1 de marzo de 1909, tomando como referencia la fecha de fundación de su estación ferroviaria, de acuerdo con la Municipalidad de Chivilcoy. Sin embargo, su historia comenzó a tomar forma antes: hacia 1900 ya funcionaba el almacén de ramos generales de José Pascua, uno de los primeros puntos comerciales del lugar.

La estación de tren, el corazón histórico del pueblo

Uno de los lugares imperdibles para visitar en Moquehuá es la antigua estación ferroviaria. Según el Archivo Literario de Chivilcoy, la estación fue habilitada el 8 de noviembre de 1908, un hecho clave para el crecimiento del poblado.

Moquehuá Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Hoy, ese pasado ferroviario sigue presente en la Casa de la Cultura, que funciona en la exestación y fue inaugurada al cumplirse el centenario de la localidad, según informa el municipio. Allí se conservan objetos, documentos, fotografías y recuerdos que permiten reconstruir la vida de los primeros habitantes y el desarrollo de la comunidad.

Para los visitantes, este punto no es solo una parada turística: es una puerta de entrada a la memoria de Moquehuá. El edificio, las vías, las locomotoras y el entorno conforman una escena perfecta para entender cómo el tren marcó el pulso económico, social y cultural de tantos pueblos bonaerenses.

La Plaza Vieja y la plaza principal: dos postales para bajar un cambio

Otro de los atractivos recomendados es la Plaza Vieja, un espacio elegido para descansar, hacer un picnic y recorrer parte del legado ferroviario que todavía se exhibe en el pueblo. Canal 26 destacó este punto como uno de los lugares para visitar, junto con las locomotoras que recuerdan el pasado ferroviario local.

Moquehuá Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

La plaza principal también merece una parada. Rodeada de árboles y sectores verdes, funciona como punto de encuentro de vecinos y visitantes, ideal para caminar, tomar mate o simplemente disfrutar del silencio de pueblo.

La Parroquia San José Obrero y la huella espiritual de Moquehuá

La historia religiosa también tiene un lugar importante. La iglesia en honor a San José Obrero fue inaugurada el 12 de octubre de 1930 y alcanzó rango parroquial a comienzos de agosto de 1954, según el Archivo Literario de Chivilcoy.

Su presencia forma parte del paisaje cotidiano del pueblo y suma otra parada para quienes disfrutan de los recorridos históricos. Es uno de esos sitios donde la arquitectura, la fe y la vida comunitaria se cruzan en una misma postal.

Datos históricos que pocos conocen de Moquehuá

Moquehuá también guarda curiosidades que enriquecen cualquier visita. El significado de su nombre tiene varias versiones: algunos lo relacionan con “tierra de mucho maíz” o “montón de maíz”; otros, con “lugar húmedo o mojado”; y también existe una interpretación vinculada a una voz quichua asociada a “callar o sufrir”.

Moquehuá Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Otro dato llamativo es el vínculo del pueblo con Edmundo Rivero. La Razón de Chivilcoy señala que el reconocido cantor y compositor residió durante un breve período de la década de 1910 en Moquehuá, cuando su padre, Aníbal Rivero, trabajaba como jefe de la estación ferroviaria.

La Fiesta del Asado Criollo, el evento que puso a Moquehuá en el mapa

Aunque esta guía busca mirar más allá de la fiesta, es imposible no mencionarla. La Fiesta del Asado Criollo se convirtió en uno de los grandes atractivos turísticos del pueblo y reúne a visitantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La celebración combina gastronomía tradicional, identidad criolla y espíritu comunitario. Para muchos viajeros, es la excusa perfecta para conocer Moquehuá; para otros, el primer paso para descubrir que el pueblo tiene mucho más para ofrecer.

Cómo llegar a Moquehuá desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más directo es tomar Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy y luego seguir por la Ruta Provincial 30 hasta Moquehuá. Canal 26 indica que el pueblo se encuentra a unos 180 kilómetros de CABA y que el viaje demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.