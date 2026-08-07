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Tiene más de 10 mil hectáreas, un bosque increíble y un castillo: el lugar perfecto para pasar el día al aire libre, a pocos minutos de CABA

Este histórico pulmón verde bonaerense se consolidó como el destino favorito para quienes buscan aire libre y tranquilidad cerca de la Capital.

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Tiene más de 10 mil hectáreas, un bosque increíble y un castillo: el lugar perfecto para pasar el día al aire libre, a pocos minutos de CABA.
Tiene más de 10 mil hectáreas, un bosque increíble y un castillo: el lugar perfecto para pasar el día al aire libre, a pocos minutos de CABA. Foto: Foto: Wikipedia
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A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un extenso espacio verde lleno de naturaleza y tranquilidad, ideal para quienes buscan desconectarse del caos diario. Es el Parque Pereyra Iraola, con más de 10.000 hectáreas, que se extiende entre los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata.

Su mayor atractivo son los bosques centenarios, senderos y amplias áreas verdes, perfectas para caminar, andar en bicicleta o simplemente relajarse al aire libre. La diversidad de flora y fauna autóctona convierte al parque en un punto de encuentro para amantes del ecoturismo, observadores de aves y fotógrafos de naturaleza. Además, cuenta con un castillo en la entrada, que llama la atención de quienes lo visitan.

Parque Pereyra Iraola, GBA. Foto gba.gob.ar
Parque Pereyra Iraola, GBA. Foto gba.gob.ar

Un pulmón verde protegido y de fácil acceso

El Parque Pereyra Iraola es una de las áreas verdes protegidas más grandes de la provincia. En su interior conviven bosques, pastizales, humedales y sectores rurales, conformando un ecosistema de alto valor ambiental.

Su proximidad con la Capital Federal lo volvió una opción ideal para quienes buscan una salida corta, especialmente durante fines de semana o feriados. Incluso en los días de mayor concurrencia, sus extensos espacios abiertos garantizan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

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La historia del Parque Pereyra Iraola Foto: Instagram @parquepereyrairaolamda

Qué hacer en el Parque Pereyra Iraola

Entre las propuestas más elegidas por los visitantes se encuentran las caminatas y el trekking de baja dificultad por senderos rodeados de árboles centenarios, los paseos en bicicleta por los caminos internos y la organización de picnics en familia o con amigos.

El parque también es un lugar privilegiado para la observación de aves y otras especies de fauna nativa, así como para jornadas de fotografía y disfrute del entorno natural.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

El acceso al Parque Pereyra Iraola es sencillo: en automóvil, se puede llegar por la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos caminos provinciales que conectan con los accesos principales del predio.

Para quienes no cuentan con vehículo propio, existen alternativas en transporte público mediante trenes y colectivos que llegan a las localidades cercanas, facilitando la visita y permitiendo que más personas disfruten de este pulmón verde bonaerense.

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