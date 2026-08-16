El descuido que condenó a Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez: la historia del amor prohibido que Rosas mandó a fusilar

"Camila" fue protagonizada por Susú Pecoraro e Imanol Arias

En la Buenos Aires del siglo XIX, donde las apariencias valían casi tanto como la vida, Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez protagonizaron un romance que se convirtió en leyenda. Ella pertenecía a una familia acomodada, vinculada a los círculos de poder. Él era un joven sacerdote tucumano, formado para obedecer las reglas de la Iglesia y sostener una conducta pública intachable.

Pero el amor, como tantas veces en la historia, apareció donde menos debía. Camila y Ladislao se conocieron en el ambiente de la parroquia del Socorro, un espacio religioso ubicado en una Buenos Aires todavía pequeña, vigilada por los rumores, las jerarquías sociales y el peso absoluto de la moral católica.

Según distintas reconstrucciones históricas, el vínculo entre ambos creció en secreto hasta volverse imposible de ocultar.

Enamorarse ya era un riesgo. Enamorarse de un cura, en tiempos de Rosas, era una sentencia social.

Quién era Camila O’Gorman, la joven que desafió a su época

Camila no era una joven cualquiera. Integraba una familia reconocida de Buenos Aires y estaba cerca de los espacios más visibles del poder rosista. Se la recuerda como una mujer educada, de fuerte carácter y con una sensibilidad poco común para los moldes rígidos que la sociedad imponía a las mujeres de su clase.

Ladislao y Camila, un amor prohibido que llegó a lo Oscar

Algunas versiones históricas señalan que Camila era amiga de Manuelita Rosas, la hija del Restaurador, lo que vuelve todavía más dramático el desenlace de su historia.

En aquellos años, una mujer de la elite debía casarse bien, sostener el honor familiar y obedecer las reglas sociales. Camila hizo exactamente lo contrario: eligió por sí misma. Y esa decisión, en una sociedad acostumbrada a castigar la desobediencia femenina, fue leída como una provocación intolerable.

Ladislao Gutiérrez, el cura que dejó todo por amor

Ladislao Gutiérrez había nacido en Tucumán y contaba con respaldo familiar y político. Su tío, Celedonio Gutiérrez, fue gobernador de Tucumán y aliado de Rosas. Esa red de relaciones lo llevó a Buenos Aires, donde fue incorporado al ámbito religioso porteño y terminó vinculado a la parroquia que frecuentaba la familia O’Gorman.

Camila O

Para la Iglesia y para la sociedad de la época, su falta era doble: no solo había roto el celibato, sino que además lo había hecho con una joven de la alta sociedad.

El romance no era visto como una historia íntima, sino como una amenaza pública al orden establecido.

La fuga: un plan desesperado para empezar de nuevo

El 12 de diciembre de 1847, Camila y Ladislao escaparon de Buenos Aires. La idea era llegar a Brasil, donde esperaban empezar otra vida lejos del escándalo, de Rosas, de la Iglesia y de la mirada condenatoria de la sociedad porteña.

Durante la huida usaron identidades falsas. Ella habría pasado a llamarse Valentina Desan y él Máximo Brandier. Con esos nombres intentaron borrar sus rastros y darle forma a una vida común, casi doméstica, lejos del ruido político que habían dejado atrás.

La historia tuvo un respiro inesperado en Goya, Corrientes. Allí se instalaron, alquilaron una casa y llegaron a abrir una escuela. Durante algunos meses, aquellos dos fugitivos fueron maestros, vecinos y, por fin, una pareja que intentaba vivir sin pedir permiso.

El descuido que los condenó

El final empezó con un gesto simple, casi inocente. El 16 de junio de 1848, Camila y Ladislao asistieron a una reunión social en Goya. Allí, un sacerdote irlandés llamado Michael Gannon reconoció a Ladislao y lo denunció ante las autoridades.

Ese fue el descuido que terminó con la fuga.

Los detuvieron y los separaron. Durante los interrogatorios, Camila habría negado haber sido forzada y asumido su propia decisión en la relación y en la huida.

Ese dato es central: Camila no quiso presentarse como víctima pasiva, sino como una mujer que había elegido amar y escapar. En una época donde la voz femenina casi no tenía peso legal ni político, su declaración fue una forma de resistencia.

Rosas, la presión social y una decisión brutal

El escándalo no tardó en convertirse en asunto de Estado. Para Juan Manuel de Rosas, el caso era mucho más que una historia privada: ponía en juego la autoridad política, el orden religioso y la imagen de control absoluto que sostenía su gobierno.

Además, tanto sectores federales como opositores usaron el episodio para presionar o atacar al Restaurador. La oposición antirrosista también aprovechó el caso. Desde el exilio, figuras como Domingo Faustino Sarmiento denunciaban la supuesta corrupción moral bajo el régimen de Rosas.

Ese clima hizo que la historia de Camila y Ladislao dejara de pertenecerles.

Su amor fue convertido en expediente, propaganda y castigo ejemplar.

El embarazo de Camila y el horror final

Uno de los datos más estremecedores es que Camila habría estado embarazada al momento de ser condenada. El comandante Antonino Reyes informó sobre esa situación y diversas versiones posteriores señalaron que, antes del fusilamiento, se intentó darle algún tipo de auxilio espiritual al hijo que llevaba en el vientre.

Fusilamiento de Camila Ogorman, historia

La magnitud del embarazo fue discutida por historiadores, pero la posibilidad misma vuelve todavía más brutal la decisión final.

El 18 de agosto de 1848, en Santos Lugares, Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez fueron fusilados por orden de Rosas. Ella tenía poco más de veinte años. Él también era muy joven.

Los dos habían intentado escapar de una sociedad que no toleró su desafío.

El último mensaje de Ladislao a Camila

Antes de morir, Ladislao habría escrito una frase final para Camila. La versión más difundida recuerda un mensaje conmovedor: al enterarse de que ella también sería fusilada, le escribió que, si no habían podido vivir unidos en la tierra, se unirían en el cielo.

Ese texto, atravesado por la fe, el amor y la resignación, quedó como una de las escenas más recordadas del episodio.