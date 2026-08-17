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Los psicólogos coinciden: las personas que siempre caminan rápido suelen tener estos rasgos de personalidad

Una especialista explicó por qué quienes siempre van apurados suelen mostrar características como liderazgo, proactividad y también señales de estrés.

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Uno de los rasgos más evidentes en quienes caminan rápido es una personalidad activa y orientada a objetivos.
Uno de los rasgos más evidentes en quienes caminan rápido es una personalidad activa y orientada a objetivos. Foto: Gemini
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Hay quienes caminan rápido incluso cuando no tienen apuro ni un destino urgente. Según la psicóloga española Leticia Martín Enjuto, este comportamiento va mucho más allá de una simple costumbre física y puede revelar aspectos profundos de la personalidad.

La especialista sostuvo que el ritmo acelerado al caminar puede dar pistas sobre cómo una persona procesa sus emociones y enfrenta la vida cotidiana. No se trata solo de moverse rápido, sino de una actitud que puede estar ligada a la forma de pensar y actuar.

Qué rasgos de personalidad comparten quienes caminan rápido

De acuerdo con Martín Enjuto, uno de los rasgos más evidentes en quienes caminan rápido es una personalidad activa y orientada a objetivos. Son personas que no quieren perder el tiempo, siempre tienen un plan en mente y buscan avanzar de manera eficiente.

No se trata solo de moverse rápido, sino de una actitud que puede estar ligada a la forma de pensar y actuar. Foto: Gemini

Además, suelen ser proactivas, inconformistas y tienen facilidad para tomar decisiones rápidas y adaptarse a los cambios. La psicóloga también destacó que quienes caminan con paso firme y decidido pueden proyectar autoridad y control sobre su entorno, lo que refuerza la percepción de competencia y liderazgo ante los demás.

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Este hábito también aparece en personas extrovertidas, que disfrutan de la interacción social y encuentran natural estar en constante movimiento.

El lado negativo de caminar rápido: señales de estrés y agotamiento

Sin embargo, la especialista advirtió que caminar rápido no siempre es señal de algo positivo. Un ritmo acelerado puede estar relacionado con impaciencia e intolerancia. No es raro que estas personas se frustren fácilmente ante las demoras y busquen eficiencia incluso en los detalles más pequeños.

Martín Enjuto explicó que algunos pueden sentir que nunca hay suficiente tiempo, sobre todo cuando tienen muchas responsabilidades o están bajo presión. Desde una mirada más crítica, la psicóloga relacionó este comportamiento con la “adicción a hacer”, donde el valor personal se mide por la productividad y no por el bienestar emocional.

Por último, alertó sobre un punto clave: cuando caminar rápido se convierte en una forma de liberar presión o evitar emociones incómodas, puede ser una señal de alerta. A largo plazo, este hábito podría provocar fatiga mental y agotamiento emocional.

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