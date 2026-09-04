Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana: shows en vivo, obras de teatro y películas para ver desde los $14.000

Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana: 10 planes imperdibles en la Ciudad de Buenos Aires Foto: Imagen creada por Canal26.com

Este fin de semana, la cartelera porteña ofrece una gran variedad de propuestas para los amantes del teatro y el cine. Desde obras que invitan a la reflexión hasta comedias para disfrutar en familia, y estrenos cinematográficos que llegan a la pantalla grande, la Ciudad de Buenos Aires se consolida una vez más como uno de los principales polos culturales del país.

Para quienes buscan una salida diferente, las salas teatrales y los cines de la Ciudad despliegan una programación diversa que combina clásicos, producciones independientes y novedades imperdibles. Una oportunidad ideal para sumergirse en historias, emociones y experiencias que solo el escenario y la pantalla pueden ofrecer.

Para quienes buscan una salida diferente, las salas teatrales y los cines de la Ciudad despliegan una programación diversa. Foto: -

10 planes para hacer en Buenos Aires este fin de semana

Show de Flor Bertotti

Florencia Bertotti, protagonista de la icónica telenovela Floricienta que creó Cris Morena, se dispone a realizar su espectáculo “Otra vuelta”, que incluye canciones desde los éxitos de la serie hasta temas propios de su carrera. Este domingo a las 20 horas en el Gran Rex se presenta con entradas desde $70.000.

"Otra Vuelta" de Flor Bertotti.

Baglietto y Vitale

Llegan las bodas de coral del dúo Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Con 25 años de música juntos llegan al Teatro Devoto este sábado a las 21 horas con entradas desde $40.000. Interpretan canciones de un amplio repertorio desde Penumbras de Sandro hasta Cartas Amarillas de Nino Bravo.

“Boite” de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Carlos Casella se reúnen para interpretar distintas canciones en “Boite”, una obra con un repertorio particular, intenso y emocional en el que conviven distintos géneros y climas. Viajan entre el humor, la sensualidad y el drama este sábado a las 21 horas en La Trastienda con entradas desde $45.000.

Boîte: el show de Griselda Siciliani y Carlos Casella. Foto: Instagram / boiteteatro.

Sottovoce, la obra

Sebastián y Claudio, primos y compañeros de negocios, están a punto de desprenderse de la empresa textil que heredaron de sus padres. Aunque tienen personalidades muy diferentes, los dos consideran que la venta puede ser la oportunidad para finalmente comenzar la vida que, por distintos motivos, fueron dejando de lado. Sin embargo, las diferencias sobre cómo repartir el dinero ponen en riesgo el acuerdo y la situación se vuelve aún más compleja con la intervención de sus respectivas parejas.

Con Adrián Suar, Fernán Miras y elenco, bajo la dirección de Mariano Pensotti. Las funciones son:

Viernes a las 20.30

Sábados a las 20 y 22.30

Domingos a las 19.30

¿En dónde se hace y cuánto cuestan las entradas?: En El Nacional, ubicado en Corrientes 960. Las entradas se consiguen desde los $55.000.

Rocky

El éxito cinematográfico de Sylvester Stallone que conquistó al mundo llegó el año pasado al teatro Lola Membrives con el protagónico absoluto de Nico Vázquez y continúa aún hoy. “Rocky” cuenta, más allá del boxeo, una historia de amor, resiliencia y superación. En el centro de la trama se encuentra Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que contra todo pronóstico es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apolo Creed.

En el camino hacia la pelea de su vida, el boxeador encuentra en Adrian, una mujer tímida y reservada, el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos, y a levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.

Los precios de las entradas van desde los $50.000 hasta los $90.000 con funciones los días viernes, sábado y domingo a las 19:00 y 20:30 hs.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

Una navidad de mierda

Una familia vuelve a encontrarse para celebrar la Navidad luego de pasar tres años distanciada de su hija menor, quien regresa de Londres acompañada por su novia, Cindy. Con la intención de dejar atrás los conflictos del pasado, todos esperan con entusiasmo conocerla y, especialmente, aceptar a Cindy como parte de la familia.

Sin embargo, jamás imaginaron que este encuentro sería mucho más complejo de lo que pensaban. La obra cuenta con las actuaciones de Verónica Llinás, Tomás Fonzi y elenco. Se presenta los viernes a las 21, los sábados a las 19 y los domingos a las 20, en el Teatro Premier, ubicado en Corrientes 1565. Las entradas tienen un valor desde $70.000.

Annie

Annie, una niña alegre y de espíritu esperanzador, vive en un austero orfanato hasta que su camino se cruza con Grace, la secretaria de un poderoso empresario. A partir de ese encuentro, ambas se embarcan en una emocionante aventura que llevará a Annie a descubrir nuevos vínculos y experiencias. En su búsqueda por encontrar a sus padres biológicos, la protagonista también comprenderá el valor del amor incondicional y de aquellos lazos que construyen una verdadera familia. La obra está protagonizada por Julieta Nair Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Lizy Tagliani.

Se presenta los viernes a las 20:00 y los sábados a las 14:00 y 17:00, en el Teatro Broadway, ubicado en Corrientes 1155. Entradas desde $55.000.

Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez junto a la protagonista de "Annie". Foto: Prensa Annie

Misery

Paul Sheldon es un reconocido escritor que busca alejarse del éxito de una popular saga romántica para encarar una nueva etapa, más desafiante, en su carrera. Sin embargo, un accidente automovilístico cambia sus planes cuando es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera solitaria que se presenta como su “fan número uno”.

Lo que inicialmente parece un gesto de ayuda y hospitalidad pronto se convierte en una situación aterradora, en la que Sheldon deberá enfrentarse a una verdadera pesadilla.

Con las actuaciones de Juan Gil Navarro y Julia Calvo. Se presenta los viernes a las 22.15 y los domingos a las 21.15, en el Teatro Metropolitan, que se encuentra en Corrientes 1343. Entradas desde $55.000.

Pepita, la Pistolera

Luisana Lopilato se pone en la piel de una mujer vinculada al mundo del delito que, en la Mar del Plata de otra época, logra construir su propio camino al frente de un cabaret mientras desafía a las figuras de poder de su entorno.

Dirigida por Lucía Puenzo, la película combina drama y elementos de época para retratar la vida de una mujer que se enfrenta a las reglas y estructuras dominantes de su tiempo.

Protagonizada por Luisana Lopilato, Marcelo Subiotto, Camila Peralta y Alberto Ajaka. Se puede ver en Cinemark Abasto, Caballito y Unicenter; Cinépolis Recoleta, Avellaneda y Pilar; y Showcase Belgrano, Norcenter y Rosario.

"Pepita, la Pistolera" es la película protagonizada por Luisana Lopilato quien encarna una leyenda popular. Foto: Buena Vista Internacional

Yo, Narciso

Una socióloga, interpretada por Natalia Oreiro, se propone investigar el narcisismo y encuentra en un reconocido cirujano plástico, encarnado por Adrián Suar, al objeto de estudio ideal para llevar adelante su trabajo. A partir de este encuentro se desarrolla una comedia que aborda, con humor, la obsesión por la imagen y la mirada sobre uno mismo.

Dirigida por Adrián Suar, la película cuenta además con las actuaciones de Moria Casán, Julieta Zylberberg, Camila Peralta y Sofía Morandi.

Se exhibe en Cinemark Abasto, Palermo, Unicenter y Dot; Cinépolis Recoleta, Avellaneda y Pilar; y Showcase Belgrano, Norcenter, Haedo, Quilmes y Rosario.

Cuanto están las entradas para ir al cine en Ciudad de Buenos Aires

Ir al cine en la Ciudad de Buenos Aires tiene un costo promedio de $14.000 a $20.000 para las entradas de cine 2D tradicionales, tarifa que varía en los principales complejos comerciales según la cadena y la ubicación.