Dubai Blue Label: el nuevo alfajor premium de pistacho que busca revolucionar el mercado con una dosis de alcohol

El nuevo alfajor premium Dubai Blue Label, creado por Alfajores Maixanas. Foto: Instagram noticompras

La innovación en el universo de los alfajores argentinos no se detiene. En un mercado cada vez más competitivo, donde las marcas buscan diferenciarse con conceptos originales, sabores y texturas, Alfajores Maixanas vuelve a sorprender con una propuesta pensada para los paladares más exigentes: el nuevo Dubai Blue Label.

La firma, reconocida por haber creado productos que alcanzaron gran repercusión entre los amantes de lo dulce, como el recordado Alfajor Matilda y el Alfachurro, apuesta ahora por una experiencia gastronómica sofisticada que combina ingredientes premium y una elaboración orientada al segmento gourmet.

Alfajor Dubai Blue Label: una propuesta premium con el pistacho como protagonista

Lejos de ser un alfajor convencional, el Dubai Blue Label fue diseñado para quienes buscan sabores diferentes y una experiencia de consumo distintiva. Su composición reúne elementos cuidadosamente seleccionados para ofrecer un equilibrio entre cremosidad, crocancia e intensidad.

Su composición reúne elementos para ofrecer un equilibrio entre cremosidad, crocancia e intensidad. Foto: Reddit

La receta incluye tapas Black, que aportan una base de sabor intenso y generan un atractivo contraste con el relleno. En el centro, la gran estrella es una crema de pistacho auténtica, elaborada con pistacho real y concebida como el corazón de esta creación.

Además, incorpora un sutil toque de alcohol que aporta complejidad y profundidad al perfil de sabor, mientras que una terminación con pistachos trozados suma textura y un acabado visual que refuerza su identidad premium. El precio al público ronda entre los 2300 y 2600 pesos.

La apuesta de Maixanas para marcar tendencia en el mercado de alfajores

Con una trayectoria reciente marcada por lanzamientos que lograron captar la atención del público y generar conversación en redes sociales, Maixanas vuelve a posicionarse como una de las marcas más innovadoras del sector.

El alfajor Dubai Blue Label incorpora un sutil toque de alcohol que aporta profundidad al perfil de sabor. Foto: Instagram maxikioscola13

Desde la empresa destacan que el nuevo producto apunta a un segmento que busca experiencias más sofisticadas dentro del mundo de las golosinas. “Si los alfajores tuvieran categoría premium, este jugaría en primera”, señalaron desde la marca al presentar oficialmente el lanzamiento.

La declaración refleja la intención de diferenciar al Dubai Blue Label de las opciones tradicionales y consolidarlo como una propuesta exclusiva dentro de una categoría que no deja de evolucionar.

Un lanzamiento pensado para los amantes del pistacho y las experiencias gourmet

Así, el auge de los productos elaborados con pistacho se convirtió en una de las tendencias gastronómicas más fuertes de los últimos años, y Maixanas decidió llevar esa inspiración a uno de los íconos más representativos de la industria dulce argentina.

El alfajor Dubai Blue Label lleva su nombre en mención al reconocido whisky de la marca Johnnie Walker. Foto: Unsplash

Con antecedentes exitosos como el Alfajor Matilda y el Alfachurro, la marca demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y leer las preferencias de los consumidores. En ese contexto, el Dubai Blue Label no busca ser simplemente una opción más en el exhibidor, sino convertirse en un verdadero objeto de deseo para los fanáticos de los sabores premium.

Ideal para compartir una experiencia diferente, darse un gusto especial o sorprender a quienes disfrutan del pistacho, este llamativo lanzamiento reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los alfajores más comentados de la temporada.