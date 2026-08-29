Llega la segunda Expo Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita: degustaciones, maridajes y más de 60 stands

La segunda edición de la Expo Yerba Mate y Alfajores será con entrada libre y gratuita. Foto: Unsplash

La ciudad de Resistencia (Chaco) volverá a convertirse en escenario de una de las propuestas gastronómicas y turísticas más atractivas de la región. Los próximos 12 y 13 de septiembre, el Domo del Centenario será sede de la segunda Expo Feria Yerba Mate y Alfajores, un evento que reunirá a más de 60 expositores y ofrecerá una amplia agenda de actividades con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca poner en valor dos productos profundamente arraigados en la identidad argentina: la yerba mate y los alfajores, combinando tradición, sabores, producción regional, turismo y oportunidades de negocios en un mismo espacio.

Qué actividades tendrá la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores en Resistencia

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands de productores y emprendedores de distintos puntos del país, participar de degustaciones y experiencias de maridaje, asistir a charlas especializadas y disfrutar de propuestas gastronómicas especialmente diseñadas para la ocasión.

El Domo del Centenario será sede de la segunda Expo Feria Yerba Mate y Alfajores en Resistencia. Foto: Gobierno del Chaco

Además, se desarrollarán rondas de negocios destinadas a fortalecer vínculos entre empresas, productores, emprendedores y representantes de los sectores turístico y económico, generando oportunidades comerciales y nuevos espacios de crecimiento para el sector.

La propuesta apunta a consolidarse como un punto de encuentro donde convergen la gastronomía, la innovación, el desarrollo productivo y la promoción turística, ofreciendo una experiencia integral tanto para el público general como para los actores de la cadena productiva.

Turismo de eventos: el rol de Resistencia como destino emergente

El lanzamiento oficial fue encabezado por la presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, quien destacó el crecimiento de Resistencia como sede de eventos de alcance regional y nacional.

El lanzamiento oficial fue encabezado por la presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli. Foto: Gobierno del Chaco

“Esto es gracias a cada privado, a cada emprendedor, que elige a nuestra provincia y ciudad como sede de eventos. Estamos calificados como número 9 a nivel nacional como destino turístico de eventos y es algo maravilloso”, indicó Mazzaroli.

Además, la funcionaria señaló la importancia de la articulación entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo local y exhibir los atractivos que ofrece la provincia. “Somos turismo de naturaleza, de río, tenemos meteoritos y necesitamos que la gente venga, y qué mejor que estos eventos para hacer de vidriera a nivel provincial, nacional e internacional”, afirmó.

En ese marco, la Expo también se presenta como una herramienta para seguir posicionando a Chaco dentro del segmento del turismo de reuniones, uno de los sectores con mayor capacidad para dinamizar las economías regionales y atraer visitantes durante todo el año.

Yerba mate y alfajores: dos íconos de la identidad gastronómica argentina

La feria tiene como principal objetivo unir dos de los productos más representativos de la cultura y la tradición argentina. Tanto la yerba mate como los alfajores forman parte de los hábitos cotidianos de millones de personas y constituyen símbolos de la gastronomía nacional.

La feria tiene como principal objetivo unir dos de los productos más representativos de la tradición argentina. Foto: Foto generada con IA

La subsecretaria de Planificación y Evaluación de Resultados de la Coordinación de Gabinete, Noel Ibarra, destacó la importancia de que este evento llegue a la provincia. “Es un sueño poder traer este evento acá y que se puedan unir estas dos cosas tan hermosas como la yerba y el alfajor”, expresó.

Además, resaltó el acompañamiento estatal a las iniciativas privadas y el valor de estos encuentros para mostrar el talento, la calidad y la creatividad de los productos elaborados en la región.

Con una propuesta que combina emprendedurismo, gastronomía, negocios, producción y turismo, la segunda edición de la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores promete transformar al Domo del Centenario en un gran punto de encuentro para familias, turistas, productores y amantes de los sabores tradicionales. Una cita ideal para descubrir nuevas marcas, compartir experiencias y celebrar el potencial productivo del Chaco, con entrada libre y gratuita durante ambas jornadas.