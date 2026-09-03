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Argentina buscará quedarse con el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo: cuándo y dónde será el evento

La actividad contará con la participación del streamer Spreen, quien formará parte de la experiencia frente al público. Para garantizar la validez de la marca, estará presente un juez oficial de Guinness World Records, encargado de supervisar todo el procedimiento.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Argentina buscará quedarse con el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo.
Argentina buscará quedarse con el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo. Foto: Imagen generada con IA
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Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana con aroma a café, sabores argentinos y un desafío que podría ingresar en los libros de los récords. En el corazón de Recoleta, una nueva edición de Cafecito BA tendrá como gran protagonista a un alfajor gigante que buscará convertirse oficialmente en el más grande del mundo ante la mirada de un juez de Guinness World Records.

La cita será el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la emblemática Floralis Genérica, con entrada libre y gratuita. Allí, vecinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta que combina gastronomía, café de especialidad y actividades culturales al aire libre.

Récord Guinness: el alfajor más grande del mundo se hará en Recoleta

Uno de los momentos más esperados del evento llegará el sábado 5 de septiembre, cuando se lleve adelante la elaboración en vivo de un enorme alfajor con el objetivo de obtener el Récord Guinness al alfajor más grande del mundo.

La iniciativa busca rendir homenaje a uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina. Foto: marchiquita.tur.ar

La actividad contará con la participación del streamer Spreen, quien formará parte de la experiencia frente al público. Para garantizar la validez de la marca, estará presente un juez oficial de Guinness World Records, encargado de supervisar todo el procedimiento, verificar las dimensiones alcanzadas y certificar si finalmente se consigue el récord.

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La iniciativa busca rendir homenaje a uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina y, al mismo tiempo, sumar un atractivo especial a un evento que en cada edición convoca a miles de personas.

Qué hacer en Cafecito BA: café, gastronomía y actividades gratuitas

Más allá del intento de récord, Cafecito BA ofrecerá una amplia agenda de propuestas para disfrutar durante ambas jornadas. El predio reunirá a más de 20 cafeterías, donde los visitantes podrán degustar cafés desde $5.000, además de opciones dulces y saladas desde $4.500, sándwiches y alternativas ideales para el almuerzo o la merienda.

Cafecito BA ofrecerá una amplia agenda de propuestas para disfrutar durante ambas jornadas en la Plaza de las Naciones Unidas. Foto: Tu marca en BA

Las cafeterías y pastelerías que participarán de Cabecito BA

  • Borja Café
  • Brooklyn Bakery
  • Buö Café
  • Cafecito
  • Cura Té Alma
  • Doxa Café y Vino
  • Edison Café
  • Flat & White
  • Hacienda Coffee Company
  • Juan Valdez Café
  • La Mantequería
  • Lobo Café
  • Medrado Café
  • Mochi Matcha Café
  • Ninina
  • Pacha Bakery
  • Palacio Basavilbaso
  • Pandy Shake
  • Pastelería Don Blanco
  • Petit Chat
  • Rústica Pastelería
  • Sasha Pasteles
  • Truffa Café Especial

La programación también incluirá shows en vivo, proyecciones de series en un cine al aire libre, espacios de lectura, experiencias de lectura de la borra del café y DJ sets para acompañar el recorrido gastronómico.

El evento promete convertirse en uno de los planes más atractivos del fin de semana en CABA. Foto: Tu marca en BA

Con la Floralis Genérica como escenario y el alfajor como gran estrella de la convocatoria, el evento promete convertirse en uno de los planes más atractivos del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Y si el desafío alcanza su objetivo, Recoleta podría sumar un nuevo hito gastronómico y turístico con un récord que pondrá a la tradición alfajorera argentina en el centro de la escena internacional.

Días, horarios y lugar de Cafecito BA

  • Días: sábado 5 y domingo 6 de septiembre
  • Horarios: sábado de 10:30 a 19:00 y domingo de 10:30 a 18:00 (hora argentina)
  • Lugar: Av. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta
  • Entrada: libre y gratuita
AlfajorCaféRécord Guinness
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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