comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Café de especialidad: los 3 “coffee shops” de Buenos Aires que entraron al ranking de las mejores de Argentina

La escena cafetera de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense volvió a destacarse a nivel nacional: Ciro, Negro y Zulu Haus fueron reconocidos en distintos puestos del ranking The Best Coffee Shops Argentina 2026.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Café de especialidad en Argentina.
Café de especialidad en Argentina. Foto: Gastronomique.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La escena del café de especialidad en Argentina sumó nuevos reconocimientos en la edición 2026 de The Best Coffee Shops Argentina. Ciro y Negro fueron seleccionados entre las diez mejores cafeterías del país, mientras que Zulu Haus, de La Lucila, también quedó entre las 100 propuestas destacadas.

El ranking reúne a distintos exponentes de la cultura cafetera argentina y combina la votación del público con la evaluación de un jurado especializado. Para definir la selección se tienen en cuenta aspectos como la calidad y consistencia del café, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera, la innovación, el vínculo con la comunidad y las prácticas vinculadas con la sostenibilidad.

Los mejores cafés de Argentina están en Buenos Aires: qué puestos ocuparon Ciro, Negro y Zulu Haus. Foto: Gastronomique.

Ciro, la famosa cafetería que quedó en el tercer puesto

Ciro se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional. La cafetería y restaurante de inspiración italiana cuenta con locales en Puerto Madero y Palermo y propone una carta de café de especialidad elaborada a partir de granos seleccionados de Brasil.

Ciro se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional de cafeterías de The Best Coffee Shops Argentina 2026. Foto: Gastronomique.

Para desarrollar sus perfiles de café, el proyecto trabaja junto a Modo Barista Coffee Roasters, con resultados que destacan notas de frutos rojos, chocolate y almendra.

Contenido Recomendado

Es furor en la comunidad “foodie”:el local viral que imprime cualquier foto en la espuma de tu café

Es furor en la comunidad “foodie”: el local viral que imprime cualquier foto en la espuma de tu café

Café premium:la herramienta clave de América Latina para combatir las dificultades del sector ante la crisis climática

Café premium: la herramienta clave de América Latina para combatir las dificultades del sector ante la crisis climática

Las preparaciones se realizan en máquinas La Marzocco e incluyen opciones clásicas como espresso, ristretto y flat white. La propuesta también incorpora alternativas como el matcha latte, el affogato con gelato artesanal italiano y el cookie latte.

La propuesta de Ciro combina café de especialidad, inspiración italiana y preparaciones como el affogato y el cookie latte. Foto: Gastronomique.

Negro, entre las diez mejores cafeterías del país

En el séptimo puesto aparece Negro, una cafetería que desde 2015 construye su identidad alrededor del café de especialidad. El nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria que también incluye distinciones internacionales. Uno de los rasgos centrales de su propuesta es el trabajo integral sobre el café, que comienza en Fuego Tostadores, su propio tostadero.

Desde allí, la marca selecciona y desarrolla sus granos para luego utilizarlos en sus distintos locales. La experiencia se completa con una carta gastronómica que incluye propuestas tanto dulces como saladas.

Negro quedó séptimo entre las mejores cafeterías del país y volvió a destacarse por su propuesta de café de especialidad. Foto: Gastronomique.

Zulu Haus destacó entre las 100 mejores cafeterías de Argentina

Zulu Haus quedó en el puesto 21 del ranking y fue reconocida entre las 100 cafeterías destacadas del país. El proyecto fue creado por Maia Mendoza y está ubicado en La Lucila, partido de la Costa.

Zulu Haus, ubicada en La Lucila, alcanzó el puesto 21 en el ranking de las mejores cafeterías de Argentina. Foto: Gastronomique.

La propuesta combina café de especialidad, cocina y pastelería artesanal dentro de una casona centenaria de inspiración japonesa, pensada como un espacio para disfrutar sin apuro.

Su carta incluye desde clásicos como el espresso y distintas preparaciones filtradas hasta creaciones propias. Entre ellas se encuentran el flat sésamo, elaborado con sésamo tostado, tahini y miel, y el americano caramelito, que combina almíbar de dátiles y canela con ralladura de naranja.

Zulu Haus funciona en una casona centenaria de La Lucila y combina café de especialidad, cocina y pastelería artesanal. Foto: Gastronomique.

Direcciones de las cafeterías reconocidas en The Best Coffee Shops Argentina

Negro:

  • Suipacha 637, Microcentro.
  • Tucumán 1327, Tribunales.
  • El Salvador 4200, Palermo.
  • Avenida Santa Fe 3246, Palermo.
  • Arévalo 2051, Palermo Hollywood.
  • Instagram: @cafenegrook.

Ciro:

  • Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero.
  • Guatemala 4798, Palermo.
  • Instagram: @ciro.gastronomia.

Zulu Haus:

  • Salvador Debenedetti 635, La Lucila.
  • Instagram: @zulu.haus.

El listado completo de The Best Coffee Shops Argentina 2026 puede consultarse en la cuenta oficial @thebestcoffeeshops.ar.

Café especialRankingArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  2. Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural:el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

    Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

  3. Habrá rosas, orquídeas y suculentas:falta muy poco para la Feria del Botánico, con entrada gratis y paseo de compras

    Habrá rosas, orquídeas y suculentas: falta muy poco para la Feria del Botánico, con entrada gratis y paseo de compras

  4. Llega la Expo Alfajores Argentinos:más de 80 productores y sabores de todo el país en un solo lugar

    Llega la Expo Alfajores Argentinos: más de 80 productores y sabores de todo el país en un solo lugar

  5. Matilde celebra 136 años con una fiesta imperdible:asado a la estaca, motos, música y más de 140 artesanos

    Matilde celebra 136 años con una fiesta imperdible: asado a la estaca, motos, música y más de 140 artesanos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a gobernadores en Casa Rosada

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a gobernadores en Casa Rosada

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

Economía

Mora en las empresas:una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Mora en las empresas: una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Después de los despidos masivos, una importante avícola pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación:los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Teletrabajo eficiente:cómo mantener la disciplina en casa

Internacionales

Video inédito e impactante:un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

Video inédito e impactante: un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

Donald Trump retiró a Venezuela de lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico

¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

Tragedia en Los Ángeles:cayó un helicóptero de noticias y murieron tres personas, entre ellas, una reconocida periodista