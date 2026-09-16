Café de especialidad: los 3 “coffee shops” de Buenos Aires que entraron al ranking de las mejores de Argentina

Café de especialidad en Argentina. Foto: Gastronomique.

La escena del café de especialidad en Argentina sumó nuevos reconocimientos en la edición 2026 de The Best Coffee Shops Argentina. Ciro y Negro fueron seleccionados entre las diez mejores cafeterías del país, mientras que Zulu Haus, de La Lucila, también quedó entre las 100 propuestas destacadas.

El ranking reúne a distintos exponentes de la cultura cafetera argentina y combina la votación del público con la evaluación de un jurado especializado. Para definir la selección se tienen en cuenta aspectos como la calidad y consistencia del café, la formación de los baristas, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera, la innovación, el vínculo con la comunidad y las prácticas vinculadas con la sostenibilidad.

Los mejores cafés de Argentina están en Buenos Aires: qué puestos ocuparon Ciro, Negro y Zulu Haus. Foto: Gastronomique.

Ciro, la famosa cafetería que quedó en el tercer puesto

Ciro se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional. La cafetería y restaurante de inspiración italiana cuenta con locales en Puerto Madero y Palermo y propone una carta de café de especialidad elaborada a partir de granos seleccionados de Brasil.

Ciro se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional de cafeterías de The Best Coffee Shops Argentina 2026. Foto: Gastronomique.

Para desarrollar sus perfiles de café, el proyecto trabaja junto a Modo Barista Coffee Roasters, con resultados que destacan notas de frutos rojos, chocolate y almendra.

Las preparaciones se realizan en máquinas La Marzocco e incluyen opciones clásicas como espresso, ristretto y flat white. La propuesta también incorpora alternativas como el matcha latte, el affogato con gelato artesanal italiano y el cookie latte.

La propuesta de Ciro combina café de especialidad, inspiración italiana y preparaciones como el affogato y el cookie latte. Foto: Gastronomique.

Negro, entre las diez mejores cafeterías del país

En el séptimo puesto aparece Negro, una cafetería que desde 2015 construye su identidad alrededor del café de especialidad. El nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria que también incluye distinciones internacionales. Uno de los rasgos centrales de su propuesta es el trabajo integral sobre el café, que comienza en Fuego Tostadores, su propio tostadero.

Desde allí, la marca selecciona y desarrolla sus granos para luego utilizarlos en sus distintos locales. La experiencia se completa con una carta gastronómica que incluye propuestas tanto dulces como saladas.

Negro quedó séptimo entre las mejores cafeterías del país y volvió a destacarse por su propuesta de café de especialidad. Foto: Gastronomique.

Zulu Haus destacó entre las 100 mejores cafeterías de Argentina

Zulu Haus quedó en el puesto 21 del ranking y fue reconocida entre las 100 cafeterías destacadas del país. El proyecto fue creado por Maia Mendoza y está ubicado en La Lucila, partido de la Costa.

Zulu Haus, ubicada en La Lucila, alcanzó el puesto 21 en el ranking de las mejores cafeterías de Argentina. Foto: Gastronomique.

La propuesta combina café de especialidad, cocina y pastelería artesanal dentro de una casona centenaria de inspiración japonesa, pensada como un espacio para disfrutar sin apuro.

Su carta incluye desde clásicos como el espresso y distintas preparaciones filtradas hasta creaciones propias. Entre ellas se encuentran el flat sésamo, elaborado con sésamo tostado, tahini y miel, y el americano caramelito, que combina almíbar de dátiles y canela con ralladura de naranja.

Zulu Haus funciona en una casona centenaria de La Lucila y combina café de especialidad, cocina y pastelería artesanal. Foto: Gastronomique.

Direcciones de las cafeterías reconocidas en The Best Coffee Shops Argentina

Negro:

Suipacha 637, Microcentro.

Tucumán 1327, Tribunales.

El Salvador 4200, Palermo.

Avenida Santa Fe 3246, Palermo.

Arévalo 2051, Palermo Hollywood.

Instagram: @cafenegrook.

Ciro:

Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero.

Guatemala 4798, Palermo.

Instagram: @ciro.gastronomia.

Zulu Haus:

Salvador Debenedetti 635, La Lucila.

Instagram: @zulu.haus.

El listado completo de The Best Coffee Shops Argentina 2026 puede consultarse en la cuenta oficial @thebestcoffeeshops.ar.