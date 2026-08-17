Tiene menos de 2.000 habitantes y prepara el arroz con leche más grande del mundo: cuándo y dónde será la Fiesta de la Leche

Miles de personas participan cada año de la Fiesta Nacional de la Leche, el principal evento de Cardal, localidad reconocida como Capital de la Cuenca Lechera.

Tiene menos de 2.000 habitantes, es reconocida como la Capital de la Cuenca Lechera y cada año protagoniza uno de los eventos más convocantes de la región. La ciudad uruguaya de Cardal confirmó las fechas de la Fiesta Nacional de la Leche para 2026 y volverá a reunir a miles de personas durante un fin de semana cargado de tradición, espectáculos y gastronomía.

La próxima edición se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre, con entrada gratuita y una programación que será anunciada en las próximas semanas por la organización.

El pueblo que se transforma durante un fin de semana

La sede de la celebración es Cardal, una localidad del departamento de Florida, Uruguay, que desde hace años se convirtió en un símbolo de la producción láctea del país. Durante los días de la fiesta, el movimiento habitual del pueblo cambia por completo y recibe visitantes llegados desde distintos puntos del territorio uruguayo y también de países vecinos.

Miles de personas participan cada año de la Fiesta Nacional de la Leche, el principal evento de Cardal, localidad reconocida como Capital de la Cuenca Lechera. Foto: Fiestadelaleche.com

La fiesta nació como una forma de destacar la identidad productiva de la zona, pero con el paso del tiempo creció hasta transformarse en una cita obligada dentro del calendario de eventos populares.

Qué actividades suele tener la Fiesta de la Leche

Aunque la grilla de artistas y actividades para 2026 todavía no fue presentada, las ediciones anteriores incluyeron espectáculos musicales, feria artesanal y comercial, actividades recreativas, muestras relacionadas con la producción agropecuaria y una amplia propuesta gastronómica.

También suelen realizarse desfiles tradicionalistas, destrezas criollas, competencias deportivas, exhibiciones de maquinaria y actividades especialmente pensadas para disfrutar en familia.

El arroz con leche más grande del mundo

Hay un momento que cada año concentra buena parte de la atención de los visitantes: la preparación del gigantesco arroz con leche que se cocina frente al público en una enorme olla a fuego de leña.

La elaboración requiere cientos de litros de leche y moviliza a decenas de personas en una ceremonia que ya es parte de la identidad de Cardal. Una vez terminado, el arroz con leche se distribuye gratuitamente entre los asistentes.

Miles de personas participan cada año de la Fiesta Nacional de la Leche, el principal evento de Cardal, localidad reconocida como Capital de la Cuenca Lechera.

Con el correr de los años, esta preparación se convirtió en la postal más reconocida de la fiesta y en uno de los principales atractivos para quienes llegan por primera vez.

Cuenta regresiva para noviembre

Mientras avanza la organización de una nueva edición, los responsables del evento ya pusieron en marcha la cuenta regresiva para volver a recibir a miles de visitantes.

La Fiesta Nacional de la Leche 2026 se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Cardal, con tres jornadas dedicadas a la música, las tradiciones, la producción y el encuentro. Una combinación que explica por qué, edición tras edición, esta fiesta sigue creciendo y consolidándose como una de las más importantes de Uruguay.