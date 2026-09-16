Jorge, maestro pizzero que transformó un colectivo en su casa: “Quise vender todo y cambiar de vida”

Jorge dejó su pizzería en Dolores, vendió sus pertenencias y construyó un colectivo de doble piso para convertirlo en su hogar permanente en Punta Médanos. Foto: PibitosViajeros

La historia de Jorge se hizo conocida gracias a un video publicado por el canal de YouTube Pibitos Viajeros, que mostró cómo un exmaestro pizzero de Dolores abandonó una vida estable para instalarse frente al mar dentro de un colectivo transformado en vivienda. Lo que comenzó como una inquietud personal terminó convirtiéndose en un cambio radical que hoy despierta curiosidad entre miles de personas.

Oriundo de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, Jorge pasó gran parte de su vida dedicado a la gastronomía. Durante más de tres décadas trabajó como maestro pizzero y llegó a tener una pizzería propia con varios empleados. El negocio funcionaba, pero el ritmo de trabajo y las responsabilidades cotidianas lo llevaron a replantearse cómo quería vivir los años que tenía por delante.

El momento decisivo llegó en una mañana cualquiera. Mientras revisaba cuentas y organizaba la jornada laboral, sintió que ya no quería seguir el mismo camino. “Quise vender todo y cambiar de vida”, recordó al contar cómo nació una decisión que pocos de su entorno podían comprender.

Jorge dejó su pizzería en Dolores, vendió sus pertenencias y construyó un colectivo de doble piso para convertirlo en su hogar permanente en Punta Médanos. Foto: PibitosViajeros

El día que decidió dejar atrás la pizzería

A diferencia de quienes planifican durante años un cambio de rumbo, Jorge actuó. Vendió la pizzería, el auto, un bote y gran parte de sus pertenencias. Con ese dinero compró un colectivo de larga distancia y empezó a imaginar una vida completamente diferente.

Su elección fue un vehículo de doble piso con carrocería Marco Polo y motor Mercedes-Benz. Sin experiencia profesional en construcción de motorhomes, asumió el desafío de convertirlo en una vivienda capaz de acompañarlo durante todo el año.

Cómo transformó un bus en una casa rodante

La camperización fue realizada casi íntegramente por él mismo. El colectivo pasó de ser un medio de transporte a convertirse en una auténtica casa sobre ruedas, con espacios para dormir, cocinar, guardar herramientas y vivir con comodidad.

El resultado es uno de los aspectos que más sorprende a quienes conocen su historia. No se trata de una simple adaptación, sino de una vivienda de dos niveles construida dentro de un vehículo que hoy funciona como su hogar permanente.

Jorge dejó su pizzería en Dolores, vendió sus pertenencias y construyó un colectivo de doble piso para convertirlo en su hogar permanente en Punta Médanos. Foto: PibitosViajeros

Unos meses después llegó con ese motorhome a Punta Médanos, una localidad del Partido de La Costa cercana a Nueva Atlantis. Allí encontró un lugar que encajó perfectamente con su nueva filosofía de vida.

La vida en el Playón de Punta Médanos

Conocido entre los viajeros como el Playón de Punta Médanos, el lugar se transformó en un punto de encuentro para rodanteros, aventureros y amantes de la vida al aire libre. Lejos de los grandes centros urbanos, ofrece tranquilidad, playas abiertas y una comunidad que comparte valores similares.

Jorge se adaptó rápidamente a esa realidad. Instaló un sistema para obtener agua potable, utiliza una salamandra para afrontar los inviernos y genera ingresos mediante una pequeña proveeduría para pescadores y distintos servicios que ofrece en la zona.

Uno de los momentos más intensos de esta etapa ocurrió cuando permaneció diez días sin señal telefónica ni visitas. Aquella experiencia, que él define como una especie de examen personal, le demostró que disfrutaba de una rutina mucho más sencilla y alejada del ruido cotidiano.

“A veces me sentía Wilson”, dijo entre risas al recordar la película Náufrago. Sin embargo, explicó que la soledad nunca se convirtió en un problema. Por el contrario, le permitió confirmar que estaba exactamente donde quería estar.

Jorge dejó su pizzería en Dolores, vendió sus pertenencias y construyó un colectivo de doble piso para convertirlo en su hogar permanente en Punta Médanos. Foto: PibitosViajeros

Su mensaje sigue siendo el mismo que lo impulsó a cambiar de rumbo años atrás: animarse a aprovechar el tiempo y construir una vida que tenga sentido para uno mismo, aunque eso implique dejar atrás todo lo conocido.