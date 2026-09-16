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Femicidio en Santa Fe: le quemó más del 85% del cuerpo a su novia mientras dormía y quedó imputado

El hecho tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en Santa Fe. El sujeto de 34 años quedó detenido y se solicitó su prisión preventiva.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Femicidio en Santa Fe
Femicidio en Santa Fe Foto: Redes Sociales
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A Naiara Esperanza Coronel (20) la mataron y la prendieron fuego mientras dormía. El ataque fue ejecutado, como en tantos casos de violencia de género, por su pareja de 34 años. El hecho ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre en la provincia de Santa Fe. Ahora, se supo que la Fiscalía a cargo de la causa solicitó la prisión preventiva por el femicidio.

La fiscal Natalia Giordano indicó que el sujeto ingresó a la vivienda de la joven, ubicada en la calle Estrada al 1900 en el barrio 12 de Octubre, y se dirigió a la habitación de Naiara. Una vez allí, lanzó un líquido inflamable sobre el colchón lo que le provocó severas lesiones: la autopsia determinó que la víctima tenía entre un 85% y un 90% de quemaduras en todo el cuerpo.

Femicidio de Naiara
Naiara tenía entre un 85% y un 90% de quemaduras en el cuerpo. Foto: Redes Sociales

Naiara no murió en su vivienda, el mismo femicida la trasladó al hospital José María Cullen, pero pese al intento de los médicos por estabilizarla, la joven de 20 años falleció a las pocas horas. La causa de muerte fue informada como una “falla multiorgánica”. Más tarde, finalmente las autoridades policiales procedieron a la detención del atacante.

Detuvieron al presunto femicida de Naiara Esperanza Coronel en Santa Fe

El sujeto de 34 años quedó imputado formalmente por el delito de “homicidio doloso calificado” por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género. Este miércoles, según detalló Infobae, el juez del caso, Luis Octavio Silva, analizará la solicitud de la fiscal Giordano quien pidió la prisión preventiva del presunto femicida.

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Para Giordano, es menester que el individuo permanezca bajo arresto porque el imputado “tenía claras intenciones de matar” a Naiara. Por otro lado, de acuerdo a las primeras declaraciones de testigos, el vínculo entre la pareja estaba signada por el maltrato y la violencia que perpetraba el agresor contra la víctima. Los ataques no habrían sido solo físicos, también se habría observado dinámicas de violencia psicológica.

Femicidio de Naiara
Los familiares de Naiara despidieron a la joven de 20 años en las redes sociales. Foto: Redes Sociales

Femicidio de una estudiante de gendarmería en San Juan

Otro femicidio que se registró en las últimas horas fue el Camila Vechiarello, una joven aspirante a gendarmería. Tenía 26 años y era oriunda de la provincia de Santa Fe, aunque desde hace un tiempo vivía en San Juan. Su pareja identificado como Carlos Riveros también fue detenido como responsable del asesinato. El hecho tuvo lugar en la calle Cordillera de Ansilta al 48 en la casa de ambos el pasado domingo 13 de septiembre cerca de la 1 de mañana.

La Policía de San Juan acudió al lugar tras un llamado al 911 que se dio a partir de un grito proveniente de esa vivienda y halló el cuerpo de la víctima cubierto por una manta. A su lado estaba el atacante quien había intentado quitarse la vida. El sujeto fue trasladado a un centro de salud y cuando finalmente recibió el alta quedó bajo arresto.

Santa FeFemicidio
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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