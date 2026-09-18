El sillón blanco pasó de moda: la nueva tendencia que es más elegante y se ensucia menos. Foto: Gemini

Durante años, el sillón blanco fue el favorito de quienes buscaban ambientes luminosos y modernos. Sin embargo, en 2026 la decoración de interiores dio un giro: los tonos cálidos y neutros pasaron al frente, dejando atrás el blanco puro y frío.

La nueva tendencia apunta a grises claros cálidos, beige, arena y marrones muy suaves. Esta paleta mantiene la neutralidad y la luminosidad, pero suma una sensación de calidez que el blanco no logra.

El gris claro cálido: el reemplazo ideal del blanco

El cambio no significa volver a los grises oscuros de otras épocas. Ahora, los grises muy claros con matices beige son los preferidos: aportan luz, combinan con todo y no resultan tan fríos visualmente.

Este tipo de sillón mantiene las ventajas del blanco —es fácil de combinar y funciona con distintos estilos—, pero suma practicidad. Al tener un tono un poco más profundo, las señales del uso cotidiano pasan más desapercibidas.

Beige, arena y marrón suave: la apuesta más acogedora

Para quienes buscan alejarse aún más del blanco, los beige, arena y marrones muy suaves son la alternativa que marcó tendencia en 2026. La clave está en elegir tonos claros, similares al color de la arena o la madera natural, y evitar los marrones intensos.

El sillón color arena es uno de los favoritos este año. Foto: Gemini

Estos colores generan ambientes cálidos y acogedores, sin que el sillón se convierta en el elemento más pesado del living. El auge de los tonos tierra y neutros cálidos responde a la búsqueda de espacios más confortables y naturales, en contraste con los grises fríos que dominaron años anteriores.

Ventajas prácticas: menos manchas a la vista

Más allá de lo estético, los nuevos tonos tienen un beneficio clave: no evidencian la suciedad tan fácilmente como el blanco. Las pequeñas marcas y señales del uso diario resultan menos visibles sobre superficies gris claro, beige o marrón suave.

Esto los convierte en una opción ideal para quienes quieren mantener un living elegante y luminoso, pero sin preocuparse por cada mínima mancha.

Cómo combinar los nuevos colores en el living

La versatilidad es otra de las grandes ventajas de estos tonos. Un sillón gris claro cálido puede acompañarse con almohadones beige, mantas de lino, madera clara y detalles en negro para lograr un ambiente contemporáneo.

Por su parte, los sillones beige o arena combinan especialmente bien con madera, fibras naturales, blanco roto y otros tonos tierra. Sumar detalles en marrón suave —como una alfombra, una mesa auxiliar o almohadones— ayuda a crear una decoración con distintas capas de neutros.

Así, la tendencia de 2026 no implica abandonar los colores claros, sino reemplazar el blanco puro por una paleta más cálida, elegante y fácil de mantener, con grises suaves, beige, arena y marrones muy claros como protagonistas del living.