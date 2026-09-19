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Insólito video: entró a robar una casa, lo recibió un perrito juguetón y se quedó dormido tras comerse todo lo que había en la heladera

El episodio ocurrió en Estados Unidos y el tierno protagonista fue un Golden Retriever. Los dueños del animal seguían el robo desde el avión.

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Un robo frustrado por la presencia de un perrito juguetón.
Un robo frustrado por la presencia de un perrito juguetón. Foto: Capturas CBS
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Un robo se volvió viral en San Diego, Estados Unidos cuando un delincuente ingresó a una vivienda y fue sorprendido por un perro Golden Retriever que, lejos de defender su territorio, le ofrecía juguetes para divertirse juntos. El protagonista de esta historia se llama Nash, un canino de 4 años con una actitud simpática y juguetona.

En lugar de ladrar e intentar ahuyentar al ladrón, el perrito tomó otra actitud y decidió seguirlo por toda la casa con sus juguetes, ofreciéndole jugar en varias oportunidades. Esta particular escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda y fue observada en tiempo real por los propietarios, que se encontraban a bordo de un avión.

Un perrito le ofrece al ladrón un peluche para jugar mientras asalta la casa. Fuente: X

Un perrito juguetón sorprendido por un ladrón: cómo terminó el robo

Dante Rowley y su prometida, Stephanie, estaban a punto de viajar desde Chicago cuando recibieron una alerta de su sistema de cámaras Ring. Al revisar las imágenes descubrieron que un hombre había utilizado una escalera para llegar hasta una ventana del segundo piso que estaba entreabierta.

El perrito que se hizo viral por ofrecerle un juguete a un ladrón Foto: Captura

En diálogo con Fox 5 News, el cuidador del perrito indicó: “Vimos esta escalera en nuestro porche trasero que llevaba al segundo piso”. Desde ese momento, comentó que siguieron todo el robo desde el avión y que dieron aviso a la policía.

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El hombre recorrió diferentes sectores de la casa, abrió el refrigerador y comió parte de los alimentos que encontró. Según contó el propietario, incluso tomó yogur, pavo y queso antes de quedarse dormido dentro de la vivienda.

El perrito que se hizo viral por ofrecerle un juguete a un ladrón Foto: Captura

Mientras tanto, Nash permaneció cerca del intruso. Las cámaras captaron al golden retriever acercándose tres veces con sus juguetes, moviendo la cola y esperando que el hombre le prestara atención para jugar. “Siempre pensamos que es un poco salvaje, porque es muy amigable. Salta sobre la gente y corre por todas partes”, explicó Dante.

La Policía de San Diego utilizó un dron para observar el interior de la vivienda antes de intervenir. Finalmente, el sospechoso salió por una ventana trasera y fue detenido. Según los reportes, se trata de John Paul Cline, de 57 años, quien quedó bajo sospecha de robo con allanamiento de morada y otros cargos. La investigación continuaba abierta.

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