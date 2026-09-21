comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La remera blanca básica no va más: la prenda tendencia para esta temporada primavera-verano

La clásica remera blanca pierde protagonismo frente a una prenda fresca, versátil y con mucho estilo. conocé lo que se viene en materia de moda, comodidad y combinaciones que elevan cualquier look.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Remera básica blanca no va más
Remera básica blanca no va más Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las remeras básicas blancas han sido un clásico infaltable en los armarios de las mujeres desde tiempos inmemorables ya que son combinables con toda prenda inferior, desde jean hasta pantalón de vestir, zapatillas o zapatos, así como también carteras. Su versatilidad permitió ampliar la popularidad de su uso pero en esta primavera de 2026 llega para establecerse una nueva tendencia que promete reemplazarlas: la blusa con estilo boho.

Aquellas prendas mencionadas traen consigo una estética relajada, femenina y romántica, que permite elevar un look con tal solo usarlas sin resignar comodidad alguna a pesar de dejar atrás la clásica remera blanca simple.

Blusa boho
Las blusas con estilo boho marcan tendencia esta primavera en Buenos Aires. Foto: Pinterest

En este verano, como sucedió en Europa, el estilo boho tomará amplio terreno gracias a prendas de siluetas amplias, tejidos livianos y detalles artesanales. Al ser versátiles, las blusas son una de las piezas más elegidas para utilizar en días cálidos para aportar cierto movimiento y personalidad a cualquier conjunto.

La nueva tendencia: blusas boho y cómo combinarlas

A diferencia de las remeras tradicionales, las blusas boho destacan por diseños amplios, mangas abullonadas, volados, bordados, encajes y transparencias sutiles. Dentro de la propuesta se mantiene un escote en V y cortes oversize que caracterizan su estilo.

Contenido Recomendado

Adiós a los floreros clásicos:el objeto que será tendencia en decoración en 2027

Adiós a los floreros clásicos: el objeto que será tendencia en decoración en 2027

David González, experto en decoración:“No es necesario llenar la casa de cosas, el secreto está en elegir menos y sentir más”

David González, experto en decoración: “No es necesario llenar la casa de cosas, el secreto está en elegir menos y sentir más”

Los colores que suelen tomar son claros como el blanco, beige, crudo y arena, por lo que su combinación resulta sencilla para dar una silueta relajada y moderna con simples prendas en esta primavera y verano.

Blusa boho
Los colores que suelen tomar las blusas son claros como el blanco, beige, crudo y arena, por lo que su combinación resulta sencilla para dar una silueta relajada y moderna. Foto: Pinterest

Existen además opciones coloridas tales como aquellas que mantienen estampados florales, colores tierra, verdes o azules. La clave de este estilo es la elección de materiales livianos tales como el algodón, el lino o tejidos de aspecto natural, que aseguran frescura, estilo y comodidad durante las estaciones más calurosas.

3 ideas para combinar las blusas boho esta temporada

  • La primera combinación de una blusa boho de tonos marrones se complementa con un short de jean de color azul y botas texanas marrón oscuro con accesorios tales como cadenas y pulseras color oro.
Blusa boho
Combinación chic de blusa boho con texanas. Foto: Pinterest
  • La segunda combinación es una blusa boho blanca básica con amplias mangas y un jean básico styleado con algún cinturón algo extravagante y unos zapatos en punta color oscuro tales como bordó, negro o rojo fuerte.
Blusa boho
Blusa boho con estilo "basic". Foto: Pinterest
  • La tercera combinación recomendada es una blusa con tonos transparentes y flores de estampado, un pantalón de vestir a rayas y un bolso bohemio que vaya a tono con el resto del outfit. Pueden agregarse unos lentes oscuros para darle más estilo final.
Blusa boho
Combinación arriesgada de una blusa boho con pantalón estampado. Foto: Pinterest
TendenciaRopa
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei viaja a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

Milei viaja a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

El Gobierno enviará 20 pliegos judiciales al Senado y busca definir cargos clave con incidencia electoral

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

Economía

Argentina enfrenta una semana clave en materia de economía:el FMI revisa el cumplimiento de metas y evalúa girar US$900 millones

Argentina enfrenta una semana clave en materia de economía: el FMI revisa el cumplimiento de metas y evalúa girar US$900 millones

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

El beneficio de ANSES para recién casados:cómo acceder al pago de $236.718 durante septiembre 2026

Privatización de AySA:cómo sigue la carrera por el control de la empresa

Internacionales

Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, va a juicio por tráfico de influencias y malversación

Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, va a juicio por tráfico de influencias y malversación

Tomi Salerti, cartonero en Europa:“Con 8 horas de trabajo por día puedo pagar todo lo que necesito y me sobra plata a fin de mes”

Macron protegerá infraestructuras críticas por amenazas rusas y convocará un G7 de energía:“La situación que estamos atravesando es grave”

Giorgia Meloni anunció que en Italia se limitará la cantidad de extranjeros por aulas y que una ley prohibirá el burka y el niqab