La remera blanca básica no va más: la prenda tendencia para esta temporada primavera-verano

Remera básica blanca no va más Foto: Pinterest

Las remeras básicas blancas han sido un clásico infaltable en los armarios de las mujeres desde tiempos inmemorables ya que son combinables con toda prenda inferior, desde jean hasta pantalón de vestir, zapatillas o zapatos, así como también carteras. Su versatilidad permitió ampliar la popularidad de su uso pero en esta primavera de 2026 llega para establecerse una nueva tendencia que promete reemplazarlas: la blusa con estilo boho.

Aquellas prendas mencionadas traen consigo una estética relajada, femenina y romántica, que permite elevar un look con tal solo usarlas sin resignar comodidad alguna a pesar de dejar atrás la clásica remera blanca simple.

Las blusas con estilo boho marcan tendencia esta primavera en Buenos Aires. Foto: Pinterest

En este verano, como sucedió en Europa, el estilo boho tomará amplio terreno gracias a prendas de siluetas amplias, tejidos livianos y detalles artesanales. Al ser versátiles, las blusas son una de las piezas más elegidas para utilizar en días cálidos para aportar cierto movimiento y personalidad a cualquier conjunto.

La nueva tendencia: blusas boho y cómo combinarlas

A diferencia de las remeras tradicionales, las blusas boho destacan por diseños amplios, mangas abullonadas, volados, bordados, encajes y transparencias sutiles. Dentro de la propuesta se mantiene un escote en V y cortes oversize que caracterizan su estilo.

Los colores que suelen tomar son claros como el blanco, beige, crudo y arena, por lo que su combinación resulta sencilla para dar una silueta relajada y moderna con simples prendas en esta primavera y verano.

Los colores que suelen tomar las blusas son claros como el blanco, beige, crudo y arena, por lo que su combinación resulta sencilla para dar una silueta relajada y moderna. Foto: Pinterest

Existen además opciones coloridas tales como aquellas que mantienen estampados florales, colores tierra, verdes o azules. La clave de este estilo es la elección de materiales livianos tales como el algodón, el lino o tejidos de aspecto natural, que aseguran frescura, estilo y comodidad durante las estaciones más calurosas.

3 ideas para combinar las blusas boho esta temporada

La primera combinación de una blusa boho de tonos marrones se complementa con un short de jean de color azul y botas texanas marrón oscuro con accesorios tales como cadenas y pulseras color oro.

Combinación chic de blusa boho con texanas. Foto: Pinterest

La segunda combinación es una blusa boho blanca básica con amplias mangas y un jean básico styleado con algún cinturón algo extravagante y unos zapatos en punta color oscuro tales como bordó, negro o rojo fuerte.

Blusa boho con estilo "basic". Foto: Pinterest

La tercera combinación recomendada es una blusa con tonos transparentes y flores de estampado, un pantalón de vestir a rayas y un bolso bohemio que vaya a tono con el resto del outfit. Pueden agregarse unos lentes oscuros para darle más estilo final.