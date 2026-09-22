Cómo cuidar el limonero en primavera para que siga dando limones en verano

Árboles frutales; limonero; plantas; jardín. Foto: Unsplash

La primavera marca el inicio de una etapa fundamental para el limonero: con el aumento de la temperatura y las horas de luz, la planta entra en pleno crecimiento y se prepara para la floración. Para que el árbol llegue al verano cargado de limones, hay una serie de cuidados que pueden hacer la diferencia.

El primer paso es garantizar una buena exposición al sol. El limonero debe ubicarse en un lugar donde reciba varias horas de luz directa, sin quedar tapado por otras plantas, paredes o estructuras. La iluminación es clave para que crezca fuerte y produzca frutos.

Cómo regar y abonar el limonero en primavera

El riego es otro punto central. Conviene regar cuando la capa superficial del suelo comienza a secarse, evitando los encharcamientos, sobre todo si el árbol está en maceta. En los días más calurosos, es importante controlar la humedad con mayor frecuencia para que la planta no sufra estrés hídrico.

Durante la primavera, el limonero entra en una fase de crecimiento activo y necesita nutrientes. Se recomienda usar un fertilizante específico para cítricos, siempre siguiendo las indicaciones del producto. Es fundamental no excederse: aplicar más fertilizante no garantiza una mayor cantidad de limones y puede perjudicar la planta.

Guía para darle color al limonero: los 3 pasos que tenés que hacer en septiembre Foto: Gemini

Plagas, poda y el cuidado de las flores

Revisar el estado de las hojas y los brotes nuevos ayuda a detectar a tiempo la presencia de plagas como cochinillas o pulgones. Observar el envés de las hojas permite actuar rápido y evitar que los insectos afecten el desarrollo del árbol.

Durante la floración, es importante evitar movimientos bruscos o podas innecesarias, ya que las flores son las que luego se transformarán en frutos. Además, conviene favorecer la presencia de polinizadores y evitar productos que puedan dañarlos.

La poda debe ser mínima: solo se recomienda eliminar ramas secas, dañadas o enfermas. Una poda excesiva puede quitar ramas que serían clave para la floración y la futura cosecha.

Con estos cuidados, el limonero puede atravesar la primavera en óptimas condiciones y llegar al verano con un crecimiento saludable.