comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo cuidar el limonero en primavera para que siga dando limones en verano

La estación de crecimiento es decisiva: cómo regar, abonar y proteger el árbol para que dé frutos en los meses de calor.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Árboles frutales; limonero; plantas; jardín.
Árboles frutales; limonero; plantas; jardín. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La primavera marca el inicio de una etapa fundamental para el limonero: con el aumento de la temperatura y las horas de luz, la planta entra en pleno crecimiento y se prepara para la floración. Para que el árbol llegue al verano cargado de limones, hay una serie de cuidados que pueden hacer la diferencia.

El primer paso es garantizar una buena exposición al sol. El limonero debe ubicarse en un lugar donde reciba varias horas de luz directa, sin quedar tapado por otras plantas, paredes o estructuras. La iluminación es clave para que crezca fuerte y produzca frutos.

Cómo regar y abonar el limonero en primavera

El riego es otro punto central. Conviene regar cuando la capa superficial del suelo comienza a secarse, evitando los encharcamientos, sobre todo si el árbol está en maceta. En los días más calurosos, es importante controlar la humedad con mayor frecuencia para que la planta no sufra estrés hídrico.

Durante la primavera, el limonero entra en una fase de crecimiento activo y necesita nutrientes. Se recomienda usar un fertilizante específico para cítricos, siempre siguiendo las indicaciones del producto. Es fundamental no excederse: aplicar más fertilizante no garantiza una mayor cantidad de limones y puede perjudicar la planta.

Contenido Recomendado

Guía práctica para cuidar una salvia en primavera y conseguir una planta llena de flores

Guía práctica para cuidar una salvia en primavera y conseguir una planta llena de flores

La abuelita Ofelia:“Para mejores frutales, mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua”

La abuelita Ofelia: “Para mejores frutales, mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua”
Guía para darle color al limonero: los 3 pasos que tenés que hacer en septiembre Foto: Gemini

Plagas, poda y el cuidado de las flores

Revisar el estado de las hojas y los brotes nuevos ayuda a detectar a tiempo la presencia de plagas como cochinillas o pulgones. Observar el envés de las hojas permite actuar rápido y evitar que los insectos afecten el desarrollo del árbol.

Durante la floración, es importante evitar movimientos bruscos o podas innecesarias, ya que las flores son las que luego se transformarán en frutos. Además, conviene favorecer la presencia de polinizadores y evitar productos que puedan dañarlos.

La poda debe ser mínima: solo se recomienda eliminar ramas secas, dañadas o enfermas. Una poda excesiva puede quitar ramas que serían clave para la floración y la futura cosecha.

Con estos cuidados, el limonero puede atravesar la primavera en óptimas condiciones y llegar al verano con un crecimiento saludable.

PlantasJardínEvergreenLimones
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con los niños:la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

    Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con los niños: la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

  2. La abuelita Ofelia:“Para mejores frutales, mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua”

    La abuelita Ofelia: “Para mejores frutales, mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua”

  3. Cindy Mora vive en una casa hecha con 7 toneladas de plástico reciclado:“Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

    Cindy Mora vive en una casa hecha con 7 toneladas de plástico reciclado: “Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

  4. Ana Monardes, veterinaria:“El tiempo de corte de uñas en gatos es muy relativo, ya que depende de la actividad de la mascota y el ritmo de crecimiento”

    Ana Monardes, veterinaria: “El tiempo de corte de uñas en gatos es muy relativo, ya que depende de la actividad de la mascota y el ritmo de crecimiento”

  5. Mide casi 2 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness:la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo

    Mide casi 2 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness: la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu:la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu: la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

Marcha de la Bronca:la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Por qué algunas canciones nos emocionan hasta ponernos la piel de gallina, según la ciencia

Ricardo Iorio lo había anticipado hace años:la frase que volvió a resonar en la música por el avance de la inteligencia artificial

Opinión

¿Quién le pondrá el cascabel al gato del cibercrimen?

¿Quién le pondrá el cascabel al gato del cibercrimen?

Elon Musk compartió un video del futuro que quiere hacer realidad:robots, colonias en otros planetas y un “Hyperloop”

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Microsoft cuestionó a Anthropic por su enfoque al entrenar a Claude, su producto estrella:“No debemos tomar decisiones a la ligera”

Turismo

Jaaukanigás:viaje al corazón del humedal santafesino que es refugio de cientos de especies y busca ser Parque Provincial y Reserva Hídrica

Jaaukanigás: viaje al corazón del humedal santafesino que es refugio de cientos de especies y busca ser Parque Provincial y Reserva Hídrica

Tiene 250 habitantes, un millón de árboles y viveros de ensueño:el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera

Nació en 1955, vende hasta 1.700 panchos por día y conserva un ritual que enamora a San Isidro

A 2 horas de CABA:el pueblo con un bosque centenario, una casona de 1870 y termas para desconectarse