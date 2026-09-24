“Lo vas a agarrar y lo vas a tirar a la basura”: el lirio puede ser muy peligroso para los gatos, según la veterinaria Sol Barel

La flor del lirio puede ser muy peligrosa para los gatos, según explicó la veterinaria Sol Barel. Foto: Canal 26 - IA.

Con el transcurso de la primavera, los ramos de flores suelen convertirse en un regalo habitual. Sin embargo, quienes conviven con gatos deben prestar especial atención antes de dejar un arreglo floral al alcance de sus mascotas.

La veterinaria Sol Barel, conocida en Instagram como @dogtora_barel, compartió una advertencia para los dueños de felinos y señaló que hay una especie que requiere especial cuidado: los lirios.

¿Por qué los lirios son peligrosos para los gatos?

Según explicó la especialista, los lirios son nefrotóxicos para los gatos, es decir, pueden provocar un daño severo en los riñones.

“Los lirios van a ser particularmente tóxicos para la especie felina”, explicó Barel en el video publicado en sus redes sociales. La veterinaria remarcó que la toxicidad puede comprometer directamente el funcionamiento renal del animal.

Los lirios pueden ser altamente tóxicos para los gatos y provocar graves daños renales. Foto: Freepik.

El riesgo no se limita a que el gato mastique o ingiera una flor. Toda la planta puede resultar peligrosa, incluyendo el tallo, las hojas, las flores y hasta el polen. “Toda la planta es tóxica, chicos. Es el tallo, las hojas, las flores, incluso el polen”, advirtió la profesional.

¿Qué puede provocar un lirio en un gato?

La principal preocupación está relacionada con el daño que puede producir en los riñones. Al tratarse de una planta nefrotóxica, la exposición puede desencadenar una falla renal aguda, una complicación que puede poner en peligro la vida del animal.

Por eso, la recomendación es no esperar a que el gato presente síntomas para actuar. Si en un ramo recibido como regalo hay lirios, lo más seguro es retirarlos inmediatamente del ambiente donde se encuentra el animal.

Una veterinaria advirtió sobre los riesgos de tener lirios en hogares donde viven gatos. Foto: Purina.

Lirios: cómo reconocerlos antes de dejar el ramo en casa

Si existe alguna duda sobre las flores que contiene un ramo, Barel aconsejó identificarlas antes de colocarlas en un lugar accesible para las mascotas.

Una alternativa es tomar una fotografía de la planta y consultar su especie. El objetivo es evitar que un ramo aparentemente inofensivo termine convirtiéndose en un riesgo para el gato.

La advertencia cobra especial importancia porque los felinos pueden entrar en contacto con distintas partes de la planta, incluso con el polen. Por eso, ante la presencia de lirios en un ramo, la veterinaria fue contundente y, a modo de chiste, remarcó: “Lo vas a agarrar y lo vas a tirar a la basura”.

El tallo, las hojas, las flores y hasta el polen del lirio pueden resultar peligrosos para los felinos. Foto: Freepik.

Importante: qué hacer si un gato estuvo en contacto con un lirio

Si un gato pudo haber mordido, ingerido o tenido contacto con un lirio, la situación requiere atención veterinaria urgente. No se debe esperar a que aparezcan signos de enfermedad para consultar, ya que el daño renal puede avanzar rápidamente.

Ante una posible intoxicación, es importante informar al veterinario qué planta estuvo involucrada y, si es posible, llevar una fotografía o una muestra para facilitar su identificación.