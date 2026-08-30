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Qué significa la señal amarilla con una cruz negra y por qué es clave para la seguridad vial

Identificada en el sistema argentino de señalización como P.24 (a), esta señal forma parte del conjunto de advertencias contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Puede resultar muy importante para sectores rurales o pasos ferroviarios.

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Qué significa la señal amarilla con una cruz negra y por qué es clave para la seguridad vial.
Qué significa la señal amarilla con una cruz negra y por qué es clave para la seguridad vial. Foto: Unsplash
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Aunque suele pasar desapercibida para muchos conductores, la señal vial amarilla con una cruz negra cumple una función fundamental en la prevención de accidentes. Se trata de un cartel preventivo que advierte sobre la proximidad de una intersección o encrucijada, permitiendo que quienes circulan por rutas y calles puedan anticiparse a una zona donde confluyen distintos flujos de tránsito.

Identificada en el sistema argentino de señalización como P.24 (a), esta señal forma parte del conjunto de advertencias contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Su diseño, con fondo amarillo y símbolo negro, permite reconocerla rápidamente como una señal preventiva destinada a alertar sobre situaciones que requieren máxima atención al volante.

Señal de tránsito P.24 (a): qué indica la cruz negra sobre fondo amarillo

A diferencia de las señales reglamentarias, que establecen obligaciones concretas como detenerse o respetar una velocidad máxima, la cruz negra no impone una acción específica por sí sola. Su función es informar que se aproxima un cruce de caminos o calles donde pueden aparecer vehículos desde distintas direcciones, peatones o condiciones que reduzcan la visibilidad.

Su función es informar que se aproxima un cruce de caminos o calles desde distintas direcciones. Foto: Unsplash

Por ese motivo, la conducta que debe adoptar el conductor dependerá de las características del lugar y de las señales complementarias presentes en la intersección. En algunos casos será necesario disminuir la velocidad; en otros, detenerse o ceder el paso según las normas de prioridad vigentes.

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Seguridad vial: por qué esta señal es clave en rutas, zonas rurales y pasos ferroviarios

La presencia de esta señal cobra una relevancia particular en sectores rurales o cruces cercanos a pasos ferroviarios. En estos puntos pueden no existir semáforos, barreras automáticas u otros dispositivos de control, por lo que la seguridad depende en gran medida de la capacidad de anticipación del conductor.

Además, muchas intersecciones rurales presentan dificultades de visibilidad debido a la vegetación, curvas, desniveles del terreno o condiciones climáticas adversas. En estos escenarios, una advertencia previa permite reducir riesgos y disponer de más tiempo para reaccionar ante situaciones imprevistas.

La presencia de esta señal cobra relevancia en sectores rurales o cruces cercanos a pasos ferroviarios. Foto: Imagen generada con IA

Qué debe hacer un conductor al ver la señal de intersección o encrucijada

Los especialistas en seguridad vial recomiendan adoptar una conducción preventiva cada vez que se observa la señal de cruz negra. Reducir la velocidad antes de llegar al cruce es una de las principales medidas, ya que permite evaluar mejor el entorno y reaccionar con mayor rapidez ante la aparición de otros vehículos u obstáculos.

También es importante mirar hacia ambos sentidos de circulación, evitar adelantamientos y no realizar maniobras bruscas. En caso de aproximarse a un paso ferroviario sin barreras automáticas, el conductor debe detenerse y comprobar que no se acerque ninguna formación antes de atravesar las vías.

La señal P.24 (a) no sustituye la atención ni el criterio de quien conduce, pero sí brinda una advertencia anticipada que puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Interpretarla correctamente y actuar en consecuencia es una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir la posibilidad de siniestros en calles, rutas y caminos rurales.

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