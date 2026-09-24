Los fans soñaban con volver a verlos juntos: Christopher Meloni regresa a “La ley y el orden: UVE” como Elliot Stabler

Mariska Hargitay y Christopher Meloni volverán a compartir pantalla durante la temporada 28 de “La ley y el orden: UVE”. Foto: Pinterest.

Los seguidores de “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales” tienen un nuevo motivo para celebrar. Después de años de idas y vueltas, Christopher Meloni volverá a interpretar a Elliot Stabler en la serie protagonizada por Mariska Hargitay como Olivia Benson.

La propia actriz fue quien adelantó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías junto a Meloni durante el rodaje del esperado episodio 600 de la producción.

Meloni retomará el personaje de Elliot Stabler, al que interpretó durante 12 temporadas de “Unidad de Víctimas Especiales”. Foto: Pinterest.

El reencuentro entre Olivia Benson y Elliot Stabler, dos de los personajes más queridos de la franquicia, vuelve a alimentar la ilusión de los fanáticos que durante años fantasearon con volver a verlos juntos en pantalla.

Mariska Hargitay confirmó el regreso de Christopher Meloni

Hargitay publicó dos fotografías desde el set de grabación. En la primera aparece junto a Meloni y señala hacia la nuca del actor, acompañando la imagen con la frase: “¿Quién es ese?”.

En la segunda, ambos aparecen sonrientes en una selfie y la actriz escribió: “Feliz 600...”. Las publicaciones funcionaron como una confirmación del regreso de Meloni, quien volverá a ponerse en la piel de Elliot Stabler para una entrega especial de “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”.

La actriz publicó una selfie junto a su histórico compañero de elenco para celebrar el episodio número 600 de la serie. Foto: Instagram / mariskahargitay.

La temporada 28 de la serie tiene previsto su estreno para el 8 de octubre, por lo que el esperado capítulo llegará dentro de la nueva tanda de episodios.

El reencuentro que los fans esperaban

Stabler y Benson compartieron una extensa historia en pantalla desde los comienzos de “Unidad de Víctimas Especiales”. La serie debutó en 1999 y ambos personajes se convirtieron rápidamente en una de las duplas centrales de la producción.

Meloni permaneció en el programa hasta la temporada 12, cuando dejó de interpretar al detective Stabler. Aunque posteriormente regresó en distintas oportunidades, el personaje volvió a tener un papel central en 2021 con el estreno de “La ley y el orden: Crimen organizado”, spin-off protagonizado por el actor.

El reencuentro entre Stabler y Olivia Benson vuelve a despertar la ilusión de los seguidores de la serie. Foto: Pinterest.

La cancelación de esa serie, después de cinco temporadas, había generado incertidumbre sobre el futuro de Stabler dentro de la franquicia. Ahora, las fotografías compartidas por Hargitay confirmaron que el personaje tendrá una nueva aparición en “UVE”.

¿Qué pasó con Elliot Stabler después de dejar “UVE”?

Christopher Meloni abandonó “Unidad de Víctimas Especiales” en 2011, después de 12 temporadas interpretando a Stabler. El personaje fue una pieza fundamental de la historia original junto a Olivia Benson, interpretada por Hargitay. Durante los años posteriores, ambos actores mantuvieron una relación cercana fuera de la ficción y protagonizaron distintos reencuentros públicos.

En 2021, Meloni retomó al personaje para encabezar “La ley y el orden: Crimen organizado”, una producción derivada de la franquicia que siguió las investigaciones de Stabler.

Christopher Meloni dejó “UVE” en 2011 y regresó años después para protagonizar el spin-off “La ley y el orden: Crimen organizado”. Foto: Prime Video.

Sin embargo, el spin-off fue cancelado después de cinco temporadas, lo que volvió a dejar en suspenso la continuidad del detective.

Al referirse a su salida, Meloni agradeció especialmente a los seguidores que habían acompañado al personaje durante décadas. “Quería agradecer a los fans que no solo ayudaron a darle vida y continuidad al personaje de Elliot Stabler, sino que se quedaron con él y lo recibieron de vuelta”, expresó el actor en un video publicado en Instagram.

La amistad de Mariska Hargitay y Christopher Meloni fuera de la serie

El vínculo entre Hargitay y Meloni no quedó limitado a la ficción. Desde que el actor dejó “UVE”, ambos continuaron mostrando públicamente la amistad que mantienen. Las redes sociales de los actores registraron durante los últimos años distintas reuniones, fotografías y apariciones juntos.

Los actores mantienen una estrecha amistad fuera de la ficción y suelen compartir encuentros y fotografías en redes sociales. Foto: Pinterest.

En junio, por ejemplo, Meloni compartió una imagen junto a Hargitay después de verla actuar en Broadway en “Every Brilliant Thing”. El actor también acompañó a su compañera durante el estreno del documental “My Mom Jayne”, estrenado en 2025 y centrado en la historia de la madre de Hargitay, la actriz Jayne Mansfield.

¿Cuándo vuelve Christopher Meloni como Elliot Stabler?

El regreso de Elliot Stabler se producirá durante la temporada 28 de “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”, cuyo estreno está previsto para el 8 de octubre.

La nueva aparición tendrá además un significado especial para la producción: llegará en el marco del episodio número 600 de la serie.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la participación de Stabler ni cómo se desarrollará su encuentro con Olivia Benson, las imágenes publicadas por Hargitay ya confirmaron que ambos volverán a compartir pantalla.

Para los seguidores que acompañan a los personajes desde el estreno de la serie en 1999, el episodio marcará otro capítulo en la extensa historia de Benson y Stabler.