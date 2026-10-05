comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

París se llenó de perros salchicha: disfrazados y elegantes, desfilaron por los Campos Elíseos con un fin solidario

La Paris Sausage Walk 2026 reunió a cientos de teckels que recorrieron una de las avenidas más famosas de la capital francesa con originales disfraces y accesorios. La séptima edición, además, recaudó fondos para una organización dedicada al rescate de perros abandonados y maltratados.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París.
Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los perros salchicha fueron los grandes protagonistas de una jornada insólita en París. Este domingo 4 de octubre, cientos de ejemplares de esta particular raza se adueñaron de los Campos Elíseos durante la séptima edición de la Paris Sausage Walk, una celebración que reunió a dueños, amantes de los animales y curiosos.

El evento tuvo una particularidad: por primera vez desde su creación, la tradicional caminata cambió su escenario habitual y llevó a los pequeños teckels hasta una de las avenidas más emblemáticas de la capital francesa. Muchos de los perros participaron con disfraces, accesorios y atuendos especialmente preparados para la ocasión, convirtiendo el paseo en un colorido desfile de cuatro patas.

Los perros salchicha conquistaron los Campos Elíseos parisinos

La séptima edición de la Paris Sausage Walk comenzó con la recepción de los participantes a las 10:00. Una hora después, comenzó oficialmente la marcha.

El recorrido se desarrolló por los Campos Elíseos y llevó a los perros y sus dueños desde la parte alta de la avenida hasta la rotonda, antes de emprender el regreso hacia el punto de partida.

Contenido Recomendado

Una veterinaria explica cómo es el Bull Terrier:“Conocí muchos Bull Terriers y la mayoría fueron increíblemente amigables, con solo uno o dos que mostraron algún comportamiento desafiante”

Una veterinaria explica cómo es el Bull Terrier: “Conocí muchos Bull Terriers y la mayoría fueron increíblemente amigables, con solo uno o dos que mostraron algún comportamiento desafiante”

Los veterinarios coinciden sobre el Boxer:“Estos perros suelen buscar el contacto con sus dueños porque tienen un carácter muy afectuoso y familiar”

Los veterinarios coinciden sobre el Boxer: “Estos perros suelen buscar el contacto con sus dueños porque tienen un carácter muy afectuoso y familiar”
Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París.
Los teckels, más conocidos como perros salchicha, sorprendieron con originales disfraces y accesorios durante el particular desfile. Foto: REUTERS

Durante la jornada, la avenida se convirtió en el escenario de una postal poco habitual: decenas de perros salchicha de pelo corto y largo caminaron junto a sus dueños mientras algunos lucían disfraces y accesorios especialmente elegidos para la ocasión.

La propuesta también estuvo abierta a quienes simplemente quisieran acercarse a observar el desfile, por lo que no era necesario tener un teckel para participar de la celebración.

Paris Sausage Walk y un cambio de escenario para la séptima edición

La edición 2026 marcó un antes y un después para la Paris Sausage Walk. Desde que comenzó en 2018, el encuentro se había realizado junto a las orillas del Sena. Sin embargo, este año los organizadores decidieron trasladar la celebración a los Campos Elíseos, una de las zonas más reconocidas de París.

Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París.
Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París. Foto: REUTERS

El cambio permitió que los perros salchicha recorrieran un escenario icónico de la ciudad y que el encuentro adquiriera una dimensión todavía más llamativa para los visitantes y residentes.

Una caminata con un objetivo solidario

Más allá de los disfraces y de la particular postal que dejaron los perros recorriendo París, la Paris Sausage Walk también tuvo un propósito solidario.

La jornada apoyó a Teckels Sans Doux Foyer, una asociación que trabaja en el rescate y cuidado de perros abandonados o maltratados. El objetivo de la organización es brindarles atención y acompañamiento hasta que puedan encontrar una nueva familia.

Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París.
Dueños y mascotas recorrieron una de las avenidas más emblemáticas de París durante la séptima edición del evento. Foto: REUTERS

De esta manera, el encuentro combinó la celebración de una de las razas más reconocibles por su particular aspecto con una causa vinculada al bienestar y la protección de los animales.

La fecha coincidió con el Día Mundial de los Animales

La elección del domingo 4 de octubre no fue casual. La Paris Sausage Walk 2026 se realizó precisamente durante el Día Mundial de los Animales, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia del bienestar y la protección de las distintas especies.

Perros salchicha participaron en un desfile gigante a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos en París.
La jornada tuvo además un fin solidario y apoyó el trabajo de una organización dedicada al rescate de perros abandonados. Foto: REUTERS

Así, los perros salchicha volvieron a convertirse en los protagonistas de una jornada que combinó entretenimiento, disfraces y solidaridad en uno de los lugares más emblemáticos de París.

La postal de cientos de pequeños teckels caminando por los Campos Elíseos dejó una de las imágenes más curiosas del fin de semana en la capital francesa.

PerrosDesfile de modaParís
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie: “Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Llanto en el folklore:murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura:la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

La colaboración que nadie vio venir:Luck Ra y Thalía lanzaron su versión de “A quién le importa” y así suena en cuarteto

Bienestar y Salud

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro: el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

De “AI” a “SI”:Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

Turismo

Los jubilados pagan un 60% menos:el paraíso termal a tres horas de Buenos Aires con spa, hidromasajes y vistas al río Uruguay

Los jubilados pagan un 60% menos: el paraíso termal a tres horas de Buenos Aires con spa, hidromasajes y vistas al río Uruguay

Fue construido en 1885 y recién en 1952 se convirtió en bodegón:hoy es un ícono de Palermo que conserva el alma porteña

Quedó abandonada durante años y en 2021 comenzó a recuperarse:hoy es un museo interactivo en Villa Sarmiento dedicado a María Elena Walsh

El secreto serrano de Buenos Aires:está a dos horas de Mar del Plata, produce frambuesas, tiene cavernas y combina historia y sabores