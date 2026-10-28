Recolecta basura, entrena corriendo durante su jornada laboral y llegó al podio en una carrera de 50 kilómetros: “Pongo voluntad en cada paso que doy”

Jonathan López, el recolector de residuos de Quequén que llegó al podio de una carrera de 50 kilómetros. Su historia se conoció a través de una entrevista con Zoom El Deportivo, difundida por Diario NQ. Foto: Facebook / LuigiStudio - Fotografía Fotografía Subacuática Deportes.

Cada jornada, mientras el camión recolector avanza por las calles de Quequén, dentro del partido de Necochea, Jonathan López encuentra una oportunidad para hacer algo que le apasiona: correr. Entre bolsas de residuos, recorridos y horas de trabajo, este hombre descubrió una forma poco convencional de mantenerse activo.

Lo que parecía una rutina laboral más terminó convirtiéndose en una preparación inesperada para uno de los desafíos deportivos más exigentes de su vida. Sin un entrenador ni un plan específico, participó en una carrera de 50 kilómetros en las sierras de Balcarce y consiguió el tercer puesto de la clasificación general masculina.

Su historia comenzó a despertar curiosidad después de una entrevista con Zoom El Deportivo, donde contó cómo logró combinar su trabajo, el deporte y una filosofía que resume en pocas palabras: “Yo soy lento, pero le pongo voluntad en cada paso que doy”.

Jonathan López combina su trabajo en la recolección de residuos con su pasión por el running y consiguió el tercer puesto en Tierra del Diablo. Foto: Facebook / LuigiStudio - Fotografía Fotografía Subacuática Deportes.

Recolecta residuos y aprovecha su jornada laboral para entrenar corriendo

Para muchas personas, trabajar en la recolección de residuos representa una actividad físicamente exigente. Para Jonathan, además, significó cumplir un deseo que tenía desde hacía tiempo.

El 2 de octubre de 2025 consiguió incorporarse a ese trabajo y, desde entonces, encontró una manera de vincularlo con su pasión deportiva. “Para mí es un sueño trabajar todos los días de esto”, expresó durante la entrevista.

Sus jornadas pueden extenderse entre dos y cinco horas, dependiendo del recorrido. Durante ese tiempo realiza movimientos constantes y, en determinados momentos, corre junto al camión recolector.

Aunque reconoce que hacerlo implica riesgos y no es una práctica recomendable, explicó que esa actividad forma parte de su rutina cotidiana.

Actualmente no cuenta con un entrenador personal. Sin embargo, el esfuerzo físico de cada jornada le permitió mantener una condición que resultó fundamental cuando decidió afrontar una carrera de larga distancia.

Incluso considera a Rodrigo Haga, el conductor del camión con quien comparte sus recorridos, una especie de “compañero de entrenamiento”.

Corrió 50 kilómetros en Balcarce y consiguió el tercer puesto sin entrenamiento específico

El desafío llegó con Tierra del Diablo, una competencia disputada en las sierras de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Jonathan no había planificado una preparación especial para esa carrera. De hecho, su participación estuvo relacionada con una decisión familiar.

La Ultra Trail Tierras del Diablo se disputó el 11 de octubre de 2026 en las sierras de Balcarce, provincia de Buenos Aires. La competencia reunió a más de 800 corredores en distintas distancias y recorridos de montaña, entre ellos la exigente prueba de 50 kilómetros en la que Jonathan López consiguió el tercer puesto de la clasificación general masculina. Foto: Facebook /GRUPO HETS.

Su esposa, Paula Rodríguez, se había inscripto para competir y él decidió acompañarla. Ambos realizaron algunos entrenamientos, aunque reconocieron que fueron pocos para afrontar semejante distancia. A pesar de eso, se presentaron en la competencia.

El resultado sorprendió: Jonathan consiguió el tercer puesto en la clasificación general masculina de los 50 kilómetros, una distancia que exige resistencia física y mental.

Su esposa también logró completar el desafío, algo que el corredor destacó con especial orgullo. Lejos de concentrarse únicamente en su posición, Jonathan valoró la experiencia compartida y el esfuerzo realizado por Paula. El resultado fue todavía más llamativo porque no había seguido una planificación deportiva específica para esa prueba.

Del boxeo a las carreras de montaña: la historia deportiva de Jonathan López

Aunque su preparación actual es poco convencional, Jonathan no es un principiante en el deporte. Durante varios años practicó running de manera más regular, hasta que la pandemia modificó sus hábitos.

Yo soy lento, pero le pongo voluntad en cada paso que doy”, aseguró Jonathan López. La declaración forma parte de una entrevista concedida a Zoom El Deportivo, publicada por Diario NQ el 16 de octubre de 2026. Foto: Facebook / LuigiStudio - Fotografía Fotografía Subacuática Deportes.

En ese período comenzó a acompañar a quien hoy es su esposa a un gimnasio y descubrió otra disciplina: el boxeo. Así, lo que empezó como una actividad recreativa terminó llevándolo a participar en combates amateur.

De aquella etapa conserva aprendizajes y recuerda especialmente a Miguel Pacheco, uno de sus primeros entrenadores.

Con el tiempo volvió a encontrar en las carreras una actividad que disfruta, aunque sin mantener actualmente una planificación estricta.

Nacido en Quequén, también vivió parte de su infancia en Balcarce, una ciudad con la que mantiene un vínculo especial y donde volvió a destacarse deportivamente. Antes de dedicarse a la recolección de residuos, trabajó en el Hospital Irurzun.

Jonathan López, recolector de residuos y atleta de Necochea. Foto: Facebook / Diario NQ.

Después de llegar al podio, sueña con correr los 42 kilómetros de Buenos Aires

El tercer puesto en Tierra del Diablo no representa el final de sus desafíos. Jonathan tiene un objetivo para 2027: prepararse específicamente para participar en la Maratón de Buenos Aires, una competencia de 42,195 kilómetros.

También expresó su intención de disputar una tradicional carrera de 10 kilómetros que se realiza a fin de año en Balcarce. Pero más allá de las distancias y los resultados, hay algo que distingue su manera de entender el deporte.

Durante la entrevista reconoció que no se considera un corredor especialmente rápido. Su fortaleza, explicó, está en la voluntad de seguir adelante. “Yo soy lento, pero le pongo voluntad en cada paso que doy”, afirmó.

Su historia demuestra que los entrenamientos no siempre comienzan en una pista de atletismo y que, detrás de un resultado deportivo, pueden existir rutinas muy diferentes de las habituales.

Mientras continúa recorriendo las calles de Quequén para recolectar residuos, Jonathan ya tiene una nueva meta: pasar de los 50 kilómetros de montaña a los 42,195 kilómetros de una de las maratones más importantes del país.