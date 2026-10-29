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Enterrar cáscaras de manzana en las plantas: porqué lo recomiendan los expertos en jardinería y cuáles son sus beneficios

Cada vez más personas apuestan por la jardinería natural y económica. Enterrar cáscaras de manzanas cerca del tallo es un método simple y efectivo que ayuda a las plantas a crecer más fuertes y saludables sin usar químicos.

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Los beneficios de enterrar cáscaras de manzanas en las plantas.
Los beneficios de enterrar cáscaras de manzanas en las plantas. Foto: Grok.
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Cada vez más personas incorporan trucos caseros y naturales para mejorar el estado de sus plantas sin tener que recurrir a productos químicos.

Y parte del secreto de estos trucos caseros, justamente es lo económico que resultan y lo prácticos que son. Y los más populares son aquellos que se refieren a la jardinería hogareña y a todo lo que tiene que ver con plantas.

Plantas y cáscaras de manzana, "amigas" naturales. Foto: Grok.

Por ello, surge este consejo muy accesible de llevar a cabo: enterrar cáscaras de manzana cerca del tallo de las plantas. Aunque pueda parecer un gesto menor, sus beneficios para el suelo y las plantas son reales y fáciles de aprovechar.

Los beneficios para las plantas de enterrar cáscaras de manzana cerca de ellas

Las cáscaras de manzana funcionan como un fertilizante orgánico natural. Al descomponerse, liberan nutrientes esenciales que ayudan al desarrollo saludable de las plantas.

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Entre estos beneficios se destacan el potasio, clave para la floración y el fortalecimiento de los tallos; el fósforo, fundamental para el crecimiento de las raíces; y pequeñas cantidades de nitrógeno, que favorecen el desarrollo de hojas verdes y vigorosas. Este aporte gradual mejora la calidad del sustrato sin alterar el equilibrio natural de la tierra.

Plantas y cáscaras de manzana. Foto: Grok.

Otro gran beneficio es que la materia orgánica contribuye a mantener la humedad del suelo por más tiempo, algo que resulta muy útil en épocas de calor o para aquellas plantas que requieren riego frecuente.

También las cáscaras estimulan la actividad de microorganismos beneficiosos, tales como bacterias y hongos buenos, que son beneficiosos para descomponer los nutrientes y facilitan su absorción por parte de las raíces.

Poner en práctica este truco es bastante sencillo y no requiere experiencia previa en la jardinería. Por supuesto, conviene cortar en trozos pequeños para acelerar el proceso de descomposición.

Conviene cortar las cáscaras en trozos pequeños. Foto: Grok.

Y solo hay que enterrarlas a unos pocos centímetros de profundidad, siempre evitando que queden en la superficie, debido a que podrían atraer insectos. Respecto del riego de la planta, se lo puede hacer de manera habitual, sin modificar ninguna rutina.

Con el correr de las semanas, es posible notar cambios positivos: la tierra se vuelve más suelta, retiene mejor la humedad y las plantas muestran un aspecto más verde y saludable.

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