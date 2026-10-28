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Las 3 plantas para crear privacidad en el balcón sin instalar una pantalla artificial

Estas especies permitieron armar una pantalla verde y ganar intimidad en casa, sin estructuras voluminosas ni obras.

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Las 3 plantas para crear privacidad en el balcón sin instalar una pantalla artificial
Las 3 plantas para crear privacidad en el balcón sin instalar una pantalla artificial Foto: Gemini
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Quienes viven en departamentos saben que la vista directa a los vecinos puede restar intimidad, sobre todo en balcones expuestos. Sin embargo, existe una alternativa natural para ganar privacidad sin recurrir a paneles o cerramientos artificiales: las plantas trepadoras. Con una maceta y un soporte adecuado, algunas especies logran crecer en vertical y cubrir celosías, formando una pantalla verde que protege de miradas ajenas.

La elección de la especie depende de la cantidad de sol, el espacio disponible y el tiempo que cada uno puede dedicar al mantenimiento.

Jazmín estrella: hojas todo el año y flores aromáticas

El jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides) es una trepadora de follaje persistente, ideal para cubrir rejas o celosías y mantener la privacidad durante buena parte del año. En primavera y verano, suma un plus ornamental con sus pequeñas flores blancas y perfumadas.

Para cultivarlo en el balcón, se utiliza una maceta amplia, sustrato fértil con buen drenaje y una estructura para guiar los tallos. Esta especie se adapta mejor en lugares luminosos y requiere podas periódicas para controlar el crecimiento y evitar que invadiera el espacio.

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Mirtha Legrand.
Jazmín estrella. Foto: Freepik.

Hiedra: la opción para balcones con menos sol

La hiedra (Hedera helix) se destaca por su resistencia y su capacidad para crecer sobre soportes verticales, incluso en sectores de semisombra. Es una alternativa para quienes buscan una pantalla vegetal sin depender de la floración.

En maceta, necesita un recipiente con buen drenaje y riego regular, evitando el exceso de agua en las raíces. Como su crecimiento es vigoroso, resulta clave podarla y guiarla sobre una estructura independiente, para evitar que se adhiera directamente a las paredes del balcón.

Madreselva: flores, aroma y cobertura rápida

La madreselva (Lonicera spp.) se adapta bien a crecer sobre celosías o enrejados, ayudando a cubrir sectores expuestos del balcón. Sus flores tubulares, muchas veces perfumadas, atraen polinizadores y suman color, aunque el aspecto de las hojas varía según la especie.

Consejos para armar una pantalla verde en el balcón

No basta con elegir una trepadora: hay que darle tiempo para que cubra la estructura y considerar que al principio pueden quedar espacios libres entre los tallos. El resultado final dependió del tamaño inicial de la planta, su ritmo de crecimiento y la cantidad de luz disponible.

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