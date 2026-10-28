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La planta con flores de tres colores que resiste a la sequía, florece de noche y atrae mariposas y colibríes

Sus flores se abren al atardecer y desprenden un aroma delicado en todo el jardín. Dónde puede cultivarse y cuál es el truco para que crezca fuerte y sana.

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Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche
Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche Foto: Pinterest
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Las plantas con flores son una forma sencilla de llenar de vida y colores cualquier rincón del hogar, pero algunas especies en particular tienen un atractivo especial, ya que despliegan toda su belleza justo cuando cae el sol. Este es el caso de la planta Dama de Noche.

Llamada científicamente como Mirabilis jalapa, conocida como Dama de Noche, Don Diego de Noche o Maravilla del Perú, es originaria de Sudamérica y se destaca por su floración abundante, su adaptación a distintos tipos de suelo y sus cuidados relativamente sencillos.

Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche
Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche Foto: Pinterest

Además, sus flores pueden atraer mariposas y otros polinizadores, por lo que es una opción interesante para jardines y patios. Para los jardineros expertos, la clave es saber cómo tratar a esta delicada planta y qué cuidados necesita para que, año tras año, la floración sea exitosa.

Características y floración de la Mirabilis jalapa

La Mirabilis jalapa es una planta herbácea perenne que desarrolla raíces tuberosas y puede alcanzar entre 50 centímetros y un metro de altura, aunque en condiciones favorables puede crecer más. Gracias a su follaje verde y de numerosas ramificaciones, su apariencia es la de una planta frondosa, similar a la de un arbusto pequeño, ideal para decorar el frente de la casa o incluso una terraza.

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El principal atractivo de esta planta es que sus flores tienen forma de trompeta y, sobre todo, su variedad de colores. Pueden ser blancas, amarillas, rosas, rojas, violetas o incluso presentar distintas combinaciones de tonos. Incluso una misma planta puede producir flores de colores diferentes, lo que explica su popularidad como especie ornamental.

Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche
Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche Foto: Pinterest

Tal como indica su nombre popular (planta Dama de Noche), sus flores se abren al atardecer y permanecen abiertas durante la noche, mientras que suelen cerrarse a la mañana siguiente. Además, desprenden un aroma dulce que contribuye a atraer a distintos polinizadores nocturnos.

La floración se concentra principalmente durante los meses cálidos, desde fines de la primavera y a lo largo del verano, y puede extenderse hasta comienzos del otoño, según el clima y las condiciones de cultivo.

La ubicación ideal: luz y temperatura para la Dama de Noche

Para que esta planta florezca naturalmente y produzca ese dulce aroma, lo ideal sería ubicarla en un espacio en exteriores que tenga buena exposición solar. El pleno sol favorece su desarrollo, aunque en regiones con veranos muy calurosos puede beneficiarse de una ubicación con semisombra durante las horas de mayor intensidad. Además, puede cultivarse en macetas, siempre y cuando tenga suficiente espacio para desarrollar sus raíces.

En cuanto a la temperatura, prefiere los meses cálidos y tolera el calor si recibe el agua necesaria. También puede soportar el frío e incluso algunas heladas, pero las temperaturas bajas pueden hacer que pierda el follaje y que la parte aérea desaparezca temporalmente. Sus raíces tuberosas pueden permanecer bajo tierra y permitir que vuelva a brotar cuando las condiciones mejoren.

Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche
Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche Foto: Pinterest

Qué tipo de sustrato y riego necesita esta planta que florece en la noche

Uno de los puntos a favor de la Mirabilis jalapa es que no exige un suelo demasiado específico. Puede desarrollarse en distintos tipos de sustrato, siempre que tenga un buen drenaje y no acumule agua alrededor de las raíces.

Para cultivarla en maceta, se puede utilizar un sustrato universal enriquecido con compost o humus de lombriz. Es fundamental que el recipiente tenga orificios en la base para facilitar la salida del agua sobrante y evitar el encharcamiento.

En cuanto al riego, es una especie que tolera períodos de sequía una vez establecida, aunque esto no significa que deba permanecer sin agua durante mucho tiempo. Durante el verano conviene revisar la humedad de la tierra y regar cuando la capa superficial comience a secarse, sin dejar el sustrato empapado.

En los períodos de crecimiento y floración, mantener una humedad moderada y regular ayuda a que la planta conserve su vigor. En cambio, cuando disminuyen las temperaturas y pierde parte del follaje, sus necesidades de agua se reducen.

Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche
Cómo cuidar correctamente la Dama de Noche Foto: Pinterest

Precauciones en casa: la toxicidad de la Dama de Noche para niños y mascotas

Aunque sus flores son vistosas y sus cuidados resultan sencillos, la Mirabilis jalapa requiere precauciones si hay niños pequeños o animales domésticos en casa.

Las semillas y las raíces contienen sustancias que pueden resultar tóxicas si se ingieren. Por eso, es importante evitar que los chicos jueguen con sus frutos o semillas y mantener la planta fuera del alcance de perros y gatos que puedan morderla o desenterrarla.

Si se sospecha que un niño o una mascota ingirió alguna parte de la planta, se debe buscar asesoramiento médico o veterinario de inmediato, sin esperar a que aparezcan síntomas.

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