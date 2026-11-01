Con 150 gramos de queso, 2 huevos y 1/2 taza de avena: la receta de buñuelos de acelga que no lleva harina ni requiere de fritura
Con algunos trucos y una receta fácil de preparar, se pueden hacer unos buñuelos deliciosos sin pasar horas en la cocina. La receta completa y el paso a paso, en la nota.
- Preparación:
- 15 min
- Cocción:
- 15 min
- Total:
- 30 min
Los buñuelos de espinaca son una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda. Fáciles de preparar, económicos y con pocos ingredientes, son una excelente alternativa para incorporar verduras a las comidas de todos los días. Además, se pueden servir como entrada, acompañamiento o plato principal, tanto en el almuerzo como en la cena.
Uno de los secretos para conseguir unos buñuelos irresistibles está en lograr una preparación liviana y aireada, que quede dorada y crocante por fuera, pero bien esponjosa por dentro. Con algunos trucos sencillos y una receta fácil de seguir, es posible preparar unos buñuelos de espinaca deliciosos sin necesidad de estar horas en la cocina.
Ingredientes exactos para los buñuelos de acelga sin harina
- 1 atado de acelga
- 2 huevos
- ½ taza de avena arrollada fina
- 150 g de queso rallado (port salut, mozzarella o fresco)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Opcional: ajo en polvo o cebolla picada
Paso a paso: cómo preparar la receta sin fritura de forma fácil
- Lavá las hojas de acelga, hervilas durante 2 o 3 minutos y escurrilas bien. Una vez listas, picalas en trozos pequeños.
- Colocá la avena en un recipiente, agregale un poco de agua o leche y dejala hidratar durante 5 minutos.
- En un bowl, batí los huevos e incorporá la acelga picada, la avena hidratada, el queso, el polvo de hornear y los condimentos. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
- Calentá una sartén antiadherente con apenas un poco de aceite. Con ayuda de una cuchara, colocá porciones de la preparación y cocinalas durante 2 o 3 minutos de cada lado, hasta que las croquetas estén doradas.
- Si preferís una opción al horno, distribuí las croquetas en una placa previamente aceitada y cocinalas en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos.
Qué hacer para que los buñuelos queden súper esponjosos
- Agregar polvo de hornear: incorporá una cucharadita colmada por cada 250 gramos de harina para que crezcan y queden aireados.
- Lograr una masa cremosa: no debe quedar demasiado líquida ni muy espesa. Evitá batirla de más para que los buñuelos no salgan pesados.
- Controlar la temperatura del aceite: debe estar caliente, entre 170 y 180 °C, para que se cocinen por dentro, se doren por fuera y no absorban demasiado aceite.
Un tip extra es dejar reposar la preparación entre 10 y 15 minutos antes de freír para conseguir una textura más liviana.