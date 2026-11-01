comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 150 gramos de queso, 2 huevos y 1/2 taza de avena: la receta de buñuelos de acelga que no lleva harina ni requiere de fritura

Con algunos trucos y una receta fácil de preparar, se pueden hacer unos buñuelos deliciosos sin pasar horas en la cocina. La receta completa y el paso a paso, en la nota.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Preparación:
15 min
Cocción:
15 min
Total:
30 min
Buñuelos de espinaca.
Los buñuelos de espinaca son ideales para incorporar verduras en las comidas. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los buñuelos de espinaca son una de esas recetas caseras que nunca pasan de moda. Fáciles de preparar, económicos y con pocos ingredientes, son una excelente alternativa para incorporar verduras a las comidas de todos los días. Además, se pueden servir como entrada, acompañamiento o plato principal, tanto en el almuerzo como en la cena.

Uno de los secretos para conseguir unos buñuelos irresistibles está en lograr una preparación liviana y aireada, que quede dorada y crocante por fuera, pero bien esponjosa por dentro. Con algunos trucos sencillos y una receta fácil de seguir, es posible preparar unos buñuelos de espinaca deliciosos sin necesidad de estar horas en la cocina.

Ingredientes exactos para los buñuelos de acelga sin harina

  • 1 atado de acelga
  • 2 huevos
  • ½ taza de avena arrollada fina
  • 150 g de queso rallado (port salut, mozzarella o fresco)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Opcional: ajo en polvo o cebolla picada
Buñuelos de espinaca.
Uno de los secretos para conseguir unos buñuelos irresistibles está en lograr una preparación liviana y aireada. Foto: Freepik.

Paso a paso: cómo preparar la receta sin fritura de forma fácil

  1. Lavá las hojas de acelga, hervilas durante 2 o 3 minutos y escurrilas bien. Una vez listas, picalas en trozos pequeños.
  2. Colocá la avena en un recipiente, agregale un poco de agua o leche y dejala hidratar durante 5 minutos.
  3. En un bowl, batí los huevos e incorporá la acelga picada, la avena hidratada, el queso, el polvo de hornear y los condimentos. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
  4. Calentá una sartén antiadherente con apenas un poco de aceite. Con ayuda de una cuchara, colocá porciones de la preparación y cocinalas durante 2 o 3 minutos de cada lado, hasta que las croquetas estén doradas.
  5. Si preferís una opción al horno, distribuí las croquetas en una placa previamente aceitada y cocinalas en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos.

Qué hacer para que los buñuelos queden súper esponjosos

  • Agregar polvo de hornear: incorporá una cucharadita colmada por cada 250 gramos de harina para que crezcan y queden aireados.
  • Lograr una masa cremosa: no debe quedar demasiado líquida ni muy espesa. Evitá batirla de más para que los buñuelos no salgan pesados.
  • Controlar la temperatura del aceite: debe estar caliente, entre 170 y 180 °C, para que se cocinen por dentro, se doren por fuera y no absorban demasiado aceite.

Un tip extra es dejar reposar la preparación entre 10 y 15 minutos antes de freír para conseguir una textura más liviana.

Receta
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Receta de budín de naranja:fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa

    Receta de budín de naranja: fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa

  2. Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso:cómo hacer una tarta fácil y económica

    Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso: cómo hacer una tarta fácil y económica

  3. Con 250 gramos de harina, 1 huevo y medio limón:la receta de pepas de frambuesa crucial para la hora del té

    Con 250 gramos de harina, 1 huevo y medio limón: la receta de pepas de frambuesa crucial para la hora del té

  4. Pedro Lambertini, chef, sobre el pan de queso:“Se pueden freezar las bolitas crudas y hornearlas directamente sin descongelar, agregando 5 minutos más de cocción”

    Pedro Lambertini, chef, sobre el pan de queso: “Se pueden freezar las bolitas crudas y hornearlas directamente sin descongelar, agregando 5 minutos más de cocción”

  5. Con 750 gramos de harina, 4 yemas y 2 cucharadas de anís:la receta para hacer un buen rosquete santiagueño casero

    Con 750 gramos de harina, 4 yemas y 2 cucharadas de anís: la receta para hacer un buen rosquete santiagueño casero
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal:“Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Cuenta DNI. Foto: NA.

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Empleados de comercio:con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre 2026 con el aumento

Internacionales

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Desde Estados Unidos niegan haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina tras las elecciones presidenciales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA