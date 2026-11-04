La decoración de Navidad concentrada en el living pasó de moda: los rincones de la casa que los diseñadores recomiendan ambientar en 2026

La decoración de Navidad sólo en el living pasó de moda Foto: Gemini

La costumbre de concentrar la decoración navideña solo en el árbol, el living o el comedor quedó atrás. Para las fiestas de 2026, los diseñadores de interiores recomiendan llevar el espíritu de la Navidad a rincones inesperados de la casa, como el baño, los pasillos, las ventanas y hasta el escritorio.

La tendencia no apunta a llenar todos los ambientes de adornos, sino a sumar elementos puntuales que mantengan el clima festivo en distintos sectores. Así lo plantearon especialistas consultados por la revista estadounidense Veranda, que compartieron ideas para renovar la ambientación navideña y salir de lo tradicional.

Los espacios olvidados que ahora se decoran en Navidad

Uno de los ambientes que suele quedar afuera de la decoración es el baño. La periodista especializada en diseño Kathryn O’Shea-Evans sugirió sumar una vela de temporada y toallas de mano con motivos navideños para darle un toque especial. También propuso llevar algún detalle al escritorio, como una pequeña figura de una aldea navideña junto a la computadora, para alegrar las jornadas de trabajo.

Los pasillos también pueden integrarse al clima de las fiestas con un simple moño rojo en un aplique de luz. Según O’Shea-Evans, un gesto sencillo como ese puede transformar la atmósfera sin recargar el ambiente.

Los espacios olvidados que ahora se decoran en Navidad Foto: Gemini

En los dormitorios, la especialista recomendó sumar elementos naturales: pequeñas ramas verdes sobre los marcos de los cuadros, especialmente en habitaciones con pinturas o fotos antiguas.

Ventanas y detalles luminosos: las nuevas claves de la ambientación

El diseñador Anthony Gianacakos, fundador de Anthony George Home, puso el foco en las ventanas, un sector que suele pasar inadvertido en la decoración navideña. Su propuesta es vestirlas con guirnaldas, cintas o una corona colgada del lado interior del vidrio, para que la ambientación se disfrute tanto desde adentro como desde la calle.

Entre las alternativas para sumar calidez y luz, los especialistas mencionaron las estrellas de papel y las velas sin llama, que permiten incorporar un detalle navideño y algo de iluminación sin necesidad de grandes estructuras.

Cómo sumar el espíritu navideño a cada rincón

La clave, según los diseñadores, está en ampliar la decoración más allá de los ambientes principales y aprovechar sectores que suelen quedar relegados. Con una vela, un moño, unas ramas verdes o una corona en la ventana, hasta los rincones más cotidianos pueden integrarse al clima de las fiestas y renovar la energía de la casa para la Navidad 2026.