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Gastón Soffritti, 34 años, se planta contra el pollo seco: “3 cucharadas de salsa de soja, 1 de miel, 1 de oliva, 1 cucharadita de aceite de sésamo, 1 de jengibre y 2 dientes de ajo”

El actor argentino compartió tres marinadas para preparar pechugas con distintos sabores, utilizando ingredientes sencillos.

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Aunque las marinadas aportan sabor, la temperatura y el tiempo de cocción son factores determinantes para conservar la jugosidad del pollo.
Aunque las marinadas aportan sabor, la temperatura y el tiempo de cocción son factores determinantes para conservar la jugosidad del pollo. Foto: Google Gemini.
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El actor argentino Gastón Soffritti, de 34 años, compartió tres recetas de marinadas para darle sabor a las pechugas de pollo y evitar que queden secas. En una publicación difundida en sus redes sociales, presentó alternativas con soja y jengibre, limón y miel, y mostaza con aceto balsámico. Todas las cantidades están calculadas para dos pechugas.

Cómo preparar la marinada oriental de Gastón Soffritti

La primera receta combina ingredientes dulces, salados y aromáticos. La salsa de soja aporta un sabor intenso, mientras que la miel, el jengibre y el ajo completan la mezcla.

Ingredientes para dos pechugas:

  • 3 cucharadas de salsa de soja.
  • 1 cucharada de miel.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo.
  • 1 cucharada de jengibre fresco rallado.
  • 2 dientes de ajo picados.

La preparación consiste en mezclar todos los ingredientes y cubrir bien las pechugas, procurando distribuir el líquido sobre toda la superficie.

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Pollo con salsa muy jugoso y perfecto.
La primera receta combina ingredientes dulces, salados y aromáticos. Foto: Google Gemini.

Las otras dos marinadas que propone Soffritti para el pollo

La segunda alternativa combina limón, miel y hierbas aromáticas. El resultado es una mezcla de sabores cítricos y dulces.

Marinada de limón y miel:

  • Jugo de 1 limón.
  • Algunos gajos de limón.
  • 1 cucharada de miel.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de tomillo fresco u otra hierba aromática.
  • Sal a gusto.
  • Un toque de pimienta negra.

Para prepararla, se mezclan los ingredientes, se incorporan los gajos de limón y se cubren las pechugas.

Marinada de mostaza y aceto:

  • 2 cucharadas de jugo de limón.
  • 1 cucharada de mostaza.
  • 1 cucharada de aceto balsámico tipo reducción.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • ½ cucharadita de ají molido.
  • Un toque de sal.

En esta tercera versión, se integran todos los ingredientes y se distribuye la preparación sobre las pechugas antes de cocinarlas.

Cómo evitar que el pollo quede seco durante la cocción

Aunque las marinadas aportan sabor, la temperatura y el tiempo de cocción son factores determinantes para conservar la jugosidad del pollo. Una cocción excesiva puede provocar que las pechugas pierdan humedad y adquieran una textura más firme.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el pollo debe alcanzar una temperatura interna mínima de 74 °C, comprobada con un termómetro de cocina.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda conservar las preparaciones marinadas en la heladera y evitar reutilizar líquidos que estuvieron en contacto con carne cruda sin hervirlos previamente.

Las tres propuestas de Soffritti permiten incorporar distintos sabores a un mismo corte.

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