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Tensión en Paraguay: pidieron el juicio político contra el presidente Santiago Peña para destituirlo por la crisis bancaria

Diputados opositores y disidentes del oficialismo impulsaron la destitución del presidente y del vicepresidente Pedro Alliana tras la intervención de Ueno Bank. La iniciativa se tratará en el Congreso, mientras crecen las protestas por los depósitos congelados y los enfrentamientos con la Policía.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Reuters.
¿Peligra la continuidad de Santiago Peña al frente de la presidencia de Paraguay?
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La crisis bancaria en Paraguay sumó este miércoles un nuevo capítulo político: diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaron un pedido de juicio político para destituir al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa se conoció en medio de las protestas por los depósitos congelados en Ueno Bank, que dejaron a millones de ahorristas sin acceso a su dinero y provocaron enfrentamientos con la Policía en Asunción.

El pedido reunió las firmas necesarias para ser tratado en la Cámara de Diputados. Según confirmó el legislador Mauricio Espínola a la agencia AFP, la sesión fue convocada para este jueves a las 10 (hora local).

Escándalo por corralito en Paraguay.
Escándalo por corralito en Paraguay. Foto: REUTERS

La acusación apunta contra Peña por presunto “mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo” e incluye cuestionamientos por un posible conflicto de intereses, debido a que el mandatario tuvo acciones de un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de esa participación en 2025.

La crisis financiera comenzó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay intervino la entidad por insuficiencia de capital y suspendió sus servicios. Cerca de la mitad de los 6,4 millones de habitantes del país tienen cuentas en ese banco.

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El escándalo también derivó en la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y en la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

Paraguay: enfrentamientos entre la Policía y los ahorristas por los depósitos congelados

Por segunda noche consecutiva, cientos de personas se movilizaron en Asunción para exigir la devolución de sus ahorros y reclamar la salida de Peña. Durante la protesta se escucharon consignas como “devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”.

La manifestación terminó con enfrentamientos entre los asistentes y las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a la multitud. Además, durante la jornada se registraron largas filas frente a las sucursales de Ueno Bank.

Enfrentamientos entre la policía de Paraguay y manifestantes
Enfrentamientos entre la policía de Paraguay y manifestantes. Foto: REUTERS

Ante el impacto de la crisis, el Gobierno paraguayo anunció un mecanismo para devolver parte de los fondos retenidos. Peña promulgó una ley que establece un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista, equivalentes a unos 1675 dólares. Los pagos deberán concretarse dentro de los próximos cinco días.

Qué necesita la oposición para destituir a Santiago Peña

Si la Cámara baja aprueba la acusación, el procedimiento pasará al Senado, donde se desarrollará el juicio político. Para concretar la destitución de Peña y Alliana se necesitarán al menos 30 votos sobre un total de 45 senadores.

Los impulsores del pedido también cuestionan las decisiones regulatorias que, según sostienen, habrían favorecido a Ueno Bank y la concentración de fondos previsionales en la entidad.

Paraguay tiene un antecedente de destitución presidencial mediante este mecanismo: en 2012, el Congreso removió a Fernando Lugo tras los enfrentamientos de Curuguaty, que dejaron 17 muertos.

Peña asumió en 2023 y su mandato se extiende hasta 2028. Por ahora continúa en el cargo y deberá afrontar las instancias parlamentarias para determinar si el pedido de juicio político avanza.

ParaguaySantiago PeñaNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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