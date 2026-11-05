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Narda Lepes, cocinera de 56 años, reveló cómo revivir un pan dulce seco: “Un poco de mostaza, queso Gruyere, lo rallás finito y ponés manteca en una sartén fría”

Este clásico navideño no puede faltar en las mesas de las fiestas de fin de año y una cocinera reveló el secreto para aprovecharlo y transformarlo en una nueva preparación.

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El truco de Narda Lepes para reutilizar el pan dulce.
El truco de Narda Lepes para reutilizar el pan dulce. Foto: captura Ohlalá - Freepik.
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El pan dulce no puede faltar en las mesas para las fiestas de fin de año, pero muchas veces quedan porciones que nadie termina de comer. Para evitar que se desperdicien, la chef profesional Narda Lepes, de 56 años, compartió un truco para transformarlo en una deliciosa tostada dorada con queso y manteca.

En una entrevista con Somos Ohlalá, la cocinera argentina explicó cómo darle una segunda oportunidad a este clásico navideño, incluso cuando comienza a perder su frescura. La clave está en combinar el sabor dulce de las frutas con un ingrediente que habitualmente se utiliza en preparaciones saladas.

El pan dulce no puede faltar en las mesas para las fiestas de fin de año. Foto: Unsplash.

El truco de Narda Lepes para aprovechar el pan dulce que sobró

El paso a paso es sencillo. Según explicó Narda Lepes, lo más importante es conseguir un buen tostado y elegir correctamente el queso. De hecho, hizo hincapié en que no cualquier variedad sirve para lograr el resultado que busca.

No sean prejuiciosos”, expresó la cocinera al contar su particular combinación, antes de explicar cómo preparar la tostada de pan dulce.

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Narda Lepes.

Para reproducir la propuesta se necesitan apenas tres ingredientes:

  • Pan dulce, preferentemente del que sobró de las fiestas
  • Queso Gruyère para rallar
  • Un poco de manteca
  • Mostaza
El truco de Narda Lepes para reutilizar el pan dulce.
El truco de Narda Lepes para reutilizar el pan dulce. Video: Somos Ohlalá.

La chef recomendó utilizar el Gruyère rallado bien fino, ya que con una pequeña cantidad alcanza para aportar mayor sabor. Por otro lado, explicó que la mozzarella no funciona de la misma manera: lo que busca es un queso con carácter, capaz de equilibrar la dulzura del pan y sus frutas.

Cómo preparar la tostada de pan dulce con queso y manteca, paso a paso:

  1. Cortar el pan dulce para tostar.
  2. Colocar un poco de manteca en la sartén.
  3. Tostar la feta de pan dulce lentamente de ambos lados.
  4. Rallar finamente una pequeña cantidad de Gruyère y agregarle mostaza a ambas partes ya tostadas.
  5. Disfrutar de la combinación entre el pan dulce tostado, la manteca, el queso de sabor intenso y la mostaza.

Uno de los puntos más importantes de la receta es que el pan dulce no necesita estar recién comprado. Por el contrario, la chef propone aprovechar esas porciones que quedaron guardadas y que ya están secas para revivirlas.

Narda LepesPan dulceReceta
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