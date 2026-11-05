Fue de vacaciones a Grecia, no consiguió reposeras por las toallas de otros turistas y la Justicia le reconoció casi 1.000 euros. Foto: Gemini

Unas vacaciones soñadas en la isla griega de Kos terminaron en un inesperado conflicto judicial para un turista alemán y su familia. El hombre, que había pagado 7.186 euros por un paquete turístico de la empresa TUI, se encontró con un problema diario: no podía conseguir reposeras junto a la pileta porque otros huéspedes las reservaban con toallas desde las 6 de la mañana.

A pesar de levantarse temprano, el turista relató que muchas veces no encontraba ningún lugar disponible y que, en varias ocasiones, sus hijos debieron acostarse en el piso. Según su testimonio ante la Justicia, la búsqueda de reposeras podía llevarles hasta 20 minutos cada mañana.

El fallo del tribunal alemán y los argumentos de la sentencia Foto: Gemini

El hotel tenía reglas claras que prohibían reservar reposeras con objetos personales, pero el establecimiento no lograba hacer cumplir esa norma. El hombre presentó su reclamo tanto al personal del hotel como al representante de la empresa organizadora desde el primer día, pero la situación no cambió durante toda la estadía.

El fallo del tribunal alemán y los argumentos de la sentencia

El caso llegó al Tribunal de Distrito de Hannover, en Alemania, que el 23 de marzo de 2026 resolvió a favor del turista. Los jueces consideraron que la falta de reposeras disponibles representaba un defecto en el servicio turístico contratado.

En su fallo, el tribunal sostuvo que, si bien la empresa no está obligada a garantizar una reposera para cada huésped en todo momento, sí debe organizar el servicio para que haya una proporción razonable entre la cantidad de visitantes y los lugares disponibles. Además, remarcaron que el operador turístico debía asegurarse de que el hotel interviniera ante las reservas permanentes con toallas.

Los jueces también aclararon que los pasajeros no tenían la obligación de retirar por sí mismos las pertenencias de otros huéspedes para solucionar el inconveniente.

La compensación económica y el impacto en el valor de las vacaciones

La Justicia estableció una reducción del 15% sobre el precio diario del paquete turístico por el incumplimiento y fijó el monto total de la compensación en 986,70 euros. La empresa TUI ya había abonado 350 euros antes de la resolución, pero el pasajero reclamaba una suma mayor.

El fallo reconoció que la imposibilidad de acceder a las instalaciones de la piscina podía afectar el valor de unas vacaciones contratadas y pagadas, especialmente cuando el hotel no tomaba medidas para garantizar su uso.